Con apenas 33 años de edad, el intérprete urbano Crazy Design habló algunos temas sobre su persona y carrera musical en una entrevista genuina y orgánica en Alofoke Radio Show, admitiendo entre otras cosas su inmadurez del pasado y lo único que le niega a su esposa, Sandra Berrocal.

‘’ Yo era quien no me respetaba a mí mismo, debido a la forma en cómo me manejaba. Peleaba mucho y era indisciplinado’’, comentó el cantante urbano.

Design enfatizó que en nuestro país no existen managers en todo el contexto de la palabra, resaltando uno que dos, pero indicó que la mayoría están enfocados en cobrar su porcentaje de pago y no se centran en construir una maquinaria de trabajo como lo hacen los grandes de la industria.

‘’Seguimos organizándonos, tengo un renovado equipo de trabajo, real, en donde nos reunimos con frecuencia para lograr el objetivo. Ahora mismo estoy muy enfocado en nuevos mercados que involucran a Chile, Perú y México’’, indicó.

Durante la entrevista Santiago Matías le preguntó si se atrevería a ser entrevistado por su esposa, Sandra Berrocal, en su espacio (canal de YouTube) ‘’ Sin Mentira’’, a lo que el intérprete del nuevo sencillo ‘’ Su Paleta’’ dio un ‘no’ rotundo.

‘’Ella me lo propuso, pero es incómodo, es que ella sabe todo de mí, y habría que decir toda la verdad en público, y no quiero eso’’.

Durante el encuentro el staff de Alofoke abordaron otros temas, que van desde su responsabilidad como padre de familia, su respuesta al Sujeto de un supuesto ‘’ trío’’, así como la siempre esperada pregunta sobre hacer algún trabajo bajo el concepto de Los Teke Teke.