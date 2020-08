Por razones de espacio y para guardar el protocolo de prevención que impone la pandemia del coronavirus, la ceremonia de traspaso de mando que se efectuará en el salón de la Asamblea Nacional este 16 de agosto, sufrirá una importante variación.

Según el programa en el que está trabajando tanto el Ministerio de Relaciones Exteriores como el personal de protocolo del Senado y la Cámara de Diputados, ese evento será con pocos invitados.

A la asunción de Luis Abinader no asistirán funcionarios salientes ni entrantes, y al final del día no habrá desfile militar, como ha sido la tradición. En la noche, no se tendrá la tradicional fiesta que ofrece el nuevo gobierno.

El salón de la Asamblea Nacional ya fue acondicionado guardando el distanciamiento social, donde se deja un espacio entre cada silla.

Las invitaciones

Según el próximo ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Álvarez, el acto de juramentación del presidente electo, Luis Abinader, se limitará a la toma de posesión con la menor cantidad de personas de lo acostumbrado.

Explicó que tampoco habrá recepción en el Palacio Nacional, según lo establecido en el protocolo que regirá ante la pandemia del COVID-19 que afecta el país, que prohíbe la aglomeración de personas.

“El número de asientos se reduce a la mitad, porque dado el protocolo sanitario que habrá que implementar, tendrá que dejarse un asiento vacío de por medio”, dijo Álvarez.

El anunciado Canciller, quien preside la misión de actos protocolares, aseguró que al Congreso solo asistirán el cuerpo legislativo, los presidentes invitados, los responsables de las misiones, los miembros del cuerpo diplomático y consular, además de los familiares directos del presidente y la vicepresidenta.

Está previsto que luego de la juramentación de Abinader como presidente de la República, éste irá a la Catedral Primada de América, donde se realizará el tradicional Tedeum y posteriormente al Palacio Nacional donde a su vez juramentará a los funcionarios que le acompañarán en el nuevo Gobierno.

Los internacionales

Roberto Álvarez reveló que una importante representación de Estados Unidos vendrá a la toma de posesión. Esa misión será encabezada por Michael Pompeo, secretario de Estado.

De España, la misión estará presidida por la ministra de asuntos exteriores, Maria Aranzazu González Laya e integrada por el director general para Iberoamérica y el Caribe, Rafael Garranzo García.

“Vienen algunas delegaciones muy importantes de Estados Unidos, de España y de Haití, nuestro vecino. Ahí están tres de las relaciones más importantes de nuestro país. Esto nos ha causado cierto nivel de alegría, porque dadas las circunstancias de la pandemia iban a venir representaciones muy reducidas ”, puntualizó.

Agregó que también vendrá una delegación de Turquía.

“Han confirmado varias delegaciones. No conviene todavía decir cuáles específicamente por una cuestión de seguridad y por una cuestión también de mantener… todavía hay un gobierno en funciones, que en este momento tiene un papel en este proceso”, expuso.

En el Congreso Nacional

El departamento de Prensa del Senado trabaja en las acreditaciones de los periodistas, nacionales y extranjeros, pero está supeditando a tres equipos por medio de comunicación, para poder cumplir con el distancia¬miento social y el protocolo que exige la ocasión.

El domingo 16 de agosto, además de Abinader, toma¬rá juramento la vicepresi¬denta electa, Raquel Peña, y por tradición participan los líderes de los más im¬portantes estamentos del Estado, e invitados especiales.

Cámaras del Congreso

Además, precisamente se producen las sesiones, tan¬to en el Senado como en la Cámara de Diputados, don¬de se deja iniciada la segun¬da legislatura ordinaria del año, con la presencia de casi la totalidad de los legisla¬dores y el personal de apoyo.

Ese día además quedarán conformados los bufetes directivos de ambas cámaras, con la novedad de que con el triunfo holgado del Partido Revolucionario Moderno (PRM) y sus aliados, se da como un hecho que Eduardo Estrella presida el Senado y Alfredo Pacheco a los diputados, tal y como hasta ahora ha anunciado que propondrá el aun partido opositor.

El candidato del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Luis Abinader, obtuvo el 53,11 % de los votos en las elecciones presi¬denciales que se celebraron en el país.

El Partido de la Liberación Dominicana (PLD), en el poder desde 2004, sacó el 37,10 % de los sufragios, con el candidato Gonzalo Castillo postulado para la Presidencia de la República.

Las cámaras legislativas esta vez tendrán mayor variedad de representación en los dos niveles.

Aunque las elecciones presidenciales y legislativas correspondían al 17 de mayo pasado, fueron pospuestas para el 5 de julio debido a la pande¬mia del coronavirus en el país.