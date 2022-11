“Cosechart”, la expográfica que plasma más de tres décadas de trabajo de Juan Núñez C. en las artes gráficas

What’s your Reaction? 0 0 0 0 0 0

La expográfica estará expuesta hasta el 1ro de diciembre, en la Facultad de Artes de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD). Está dedicada a Milvio Pérez, fotógrafo de la Guerra de Abril de 1965.

SANTO DOMINGO, 21 de noviembre de 2022-. El destacado publicista y diseñador gráfico, Juan Núñez C. presentó su expográfica “Cosechart”, una puesta que recopila sus aportes y trabajos por más de tres décadas en la industria gráfica, la música, campañas políticas, anuncios de prensa, libros, encartes, entre otras áreas.

Esta exposición tendrá en exhibición las producciones discográficas (portadas para LP, cassette, CD y promociones) de gran parte de los intérpretes y agrupaciones musicales dominicanas de los géneros del merengue de orquesta, merengue típico, bachata, urbanos, etc. También, habrá publicaciones de libros, serie de calendarios entre otros tipos de trabajos impresos.

La muestra estará expuesta hasta el 1ro de diciembre del año en curso en la sala de exposiciones de la Facultad de Artes de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), en horario de 10:00 a.m. a 9: 00 p. m. de lunes a sábados.

La actividad tiene como finalidad dar a conocer, sobre todo a la juventud la gran cantidad de artistas que han surgido en el país, y de cómo se presentaban las producciones en esa época, donde la tecnología no había emergido como hoy en día; asimismo, como eran las promociones y publicidad de ese tiempo.

El destacado publicista manifestó sentirse orgulloso por realizar esta iniciativa y de mostrar su legado a otras generaciones: “me siento muy contento y a gusto con el trabajo que he hecho. No me perdonaría dejar esta historia en el anonimato, ya que este aporte representa para las futuras generaciones conocimientos de esta gloriosa época dorada”.

Asimismo, indica que existen muchas personas adultas que desconocen de producciones de artistas que apenas grabaron un tema y lo pegaron bien y desapareció, y sobre todo que no aparece en las redes sociales, pero a partir de ahora hay muchos de ellos que ya van aparecer, porque a través de su trabajo reseñará todo ese material.

La exposición está dedicada a Milvio Pérez, fotógrafo de la Guerra de Abril de 1965. Es importante destacar que esta actividad es sin fines de lucro.

Sobre “Cosechart”

La presentación contará con 60 carátulas de LP 600 carátulas de cassette y CD (portada y contraportada) de diferentes géneros musicales, así como 7 libros producidos para nuestros clientes 13 calendarios exclusivos de empresas, afiches de campañas políticas (promoción de candidatos), anuncios de prensa y materiales de embalaje (cajas).

“Cosechart” estará abierto para el público hasta el 1ro de diciembre de 2022, en la sala de exposiciones de la Facultad de Artes de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), en horario de 10:00 a.m. a 9: 00 p. m. de lunes a sábados.