Corte de Arbitraje moderniza sus reglas con más digitalización y árbitro de emergencia

El nuevo reglamento entrará en vigor el 2 de noviembre de 2026 e incorpora audiencias virtuales, firma digital y mecanismos para atender medidas cautelares urgentes

Bartolo García

Santo Domingo.– La Corte de Arbitraje y Resolución de Conflictos de la Cámara de Santo Domingo presentó un nuevo Reglamento de Arbitraje y normas complementarias, con el propósito de agilizar los procedimientos y adaptarlos a las necesidades actuales de empresas, inversionistas y operaciones comerciales.

El presidente de la Corte, Ramón Ortega, explicó que la modernización busca acercar el arbitraje al sector empresarial y promover que la posible gestión de controversias sea considerada desde la negociación de los contratos, junto con otros riesgos financieros, fiscales, operativos o regulatorios.

La secretaria general de la Corte, Alejandra Díaz Reyes, señaló que las disputas comerciales presentan diferentes niveles de complejidad y urgencia, por lo que el nuevo reglamento amplía las herramientas disponibles para adaptar cada procedimiento sin afectar el debido proceso.

Entre las principales novedades figura la incorporación del árbitro de emergencia, que permitirá solicitar medidas cautelares urgentes antes de que se constituya formalmente el tribunal arbitral e incluso antes de la presentación de la demanda de arbitraje.

La normativa también profundiza la digitalización del procedimiento arbitral, mediante comunicaciones electrónicas, firma digital del Acta de Misión, realización de audiencias virtuales y la posibilidad de utilizar firma electrónica cualificada en los laudos.

El lanzamiento incluyó la conferencia “Nuevas reglas para nuevos tiempos: el arbitraje como estrategia de negocios”, impartida por la abogada colombo-francesa Diana Correa. La presentación técnica estuvo a cargo de Karina Elmúdesi, Laura Medina, Jaime Senior y Rafael Dickson, miembros del Bufete Directivo de la Corte.

El nuevo reglamento entrará en vigor el 2 de noviembre de 2026 y fue presentado en el marco de HUB Cámara 2026. Con más de 35 años de trayectoria, la Corte administra procedimientos de arbitraje, conciliación y mediación para la comunidad empresarial nacional e internacional.