Aaron Katersky, corresponsal de la cadena de noticias ABC, informó a través de su cuenta de Twitter, del arresto de Enrique Figueroa, quien habría amenazado con matar al presidente de la República Luis Abinader, que se encuentra en la ciudad de Nueva York.

Según la información publicada en su cuenta de Twitter, Figueroa fue arrestado en Nueva York, acusado supuestamente de hacer amenazas interestatales contra el presidente de la República.

A man arrested in NYC threatened to kill a world leader attending the UN General Assembly. Enrique Figueroa was charged with threatening a foreign official and making interstate threats against Luis Abinader, president of the Dominican Republic, a source told ABC News.