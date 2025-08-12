Coopnaprensa reitera llamado al presidente Abinader para entrega de fondos aprobados en 2023

Bartolo García

Santo Domingo, RD. – La presidenta de la Cooperativa Nacional de Servicios Múltiples de la Prensa (Coopnaprensa), periodista Francisca Ramírez, solicitó nuevamente al presidente Luis Abinader que se haga efectiva la entrega de RD$1 millón aprobado en 2023 para fortalecer la capitalización de esa entidad.

Ramírez recordó que en ese mismo año, el entonces ministro Administrativo de la Presidencia, José Ignacio Paliza, los recibió en su despacho del Palacio Nacional para comunicarles que el presidente había aprobado el desembolso de los fondos solicitados.

Pese a este compromiso formal, la cooperativa aún no ha recibido el dinero, situación que ha llevado a sus directivos a reiterar la solicitud en tres ocasiones ante el jefe de Estado, sin que hasta ahora se concrete la entrega.

“Desde 2023, cuando Paliza nos informó de la aprobación, hemos seguido insistiendo. No perdemos la esperanza de que el presidente cumpla su palabra y entregue a Coopnaprensa el millón de pesos que aprobó”, expresó Ramírez.

La dirigente gremial sostuvo que los fondos permitirán fortalecer la capacidad financiera de la cooperativa, ofreciendo mejores beneficios a sus miembros y ampliando sus proyectos de apoyo al sector periodístico.

Este nuevo llamado fue realizado durante el acto conmemorativo del 20 aniversario de Coopnaprensa, celebrado en el salón Orlando Martínez del Colegio Dominicano de Periodistas (CDP).

En la actividad, Ramírez presentó un informe detallado de las actividades desarrolladas por la cooperativa en sus dos décadas de operación, destacando logros y retos que han enfrentado.

“En 20 años hemos crecido gracias al compromiso de nuestros socios, pero necesitamos cumplir con nuestra meta de capitalización para ofrecer servicios más sólidos y sostenibles”, señaló.

La presidenta de Coopnaprensa indicó que, pese a las limitaciones financieras, la institución ha mantenido sus programas de ahorro, crédito y asistencia para los periodistas afiliados.

Asimismo, resaltó que el respaldo gubernamental sería una señal clara de apoyo al sector periodístico, que ha desempeñado un papel fundamental en la defensa de la democracia y la libertad de prensa.

Ramírez agradeció a los miembros, directivos y colaboradores por su apoyo continuo, subrayando que la unión y la gestión transparente han sido pilares para el funcionamiento de la cooperativa.

Durante el evento, se reconoció a fundadores y socios destacados por sus aportes a la consolidación de la entidad a lo largo de estas dos décadas.

La directiva reiteró su disposición al diálogo con las autoridades y expresó su confianza en que el desembolso del millón de pesos se realizará en el corto plazo.

Coopnaprensa reafirmó su compromiso de continuar trabajando por el bienestar de sus miembros y de seguir siendo un referente en gestión cooperativa para profesionales de la comunicación en la República Dominicana.

