El cónsul general de la República Dominicana en Nueva York, ingeniero Eligio Jáquez, calificó el discurso pronunciado anoche por el presidente Luis Abinader Corona, de extraordinario y muy oportuno, y entiende este tuvo la oportunidad de mostrarse como un hombre abierto a las críticas, siempre dispuesto a superarlas, mejorarlas, escuchando las recomendaciones de su pueblo, acrecentando sus condiciones de estadista.

El diplomático dominicano dijo que esas recomendaciones del pueblo le dio la gran oportunidad al primer mandatario de buscar soluciones al tema que le habían sugerido algunos colaboradores de resolverlo a través de impuestos, aduciendo que cuando se tiene oídos para escuchar y una mente serena, siempre las soluciones aparecen.

Considera que el grado de beneficio que obtendrá la ciudadanía con las medidas adoptada es inmenso, ya que sólo el imaginarse las expectativas que existía con los anuncios de impuestos a las tarjetas de créditos, al salario 13 y las formas de comunicación digital, y eso a pasar a una comisión especializada representativa de los diferentes sectores de la sociedad que tendrán 2 años para buscar una fórmula a la reforma que se sugiere hacer, indica un respiro a la ciudadanía.

El también dirigente político perremeista entiende que se hace necesario el ajuste fiscal, el cual ha sido postergada por los diferentes matices que le involucran, pero que todo el mundo está consciente de que se hace ineludible hacer un ajuste fiscal que se ha anunciado que, a veces se hace bajando grandes impuestos para expandir la base “y cuando viene a ver el gobierno recibe más dinero y la gente paga menos. Vamos a ver como entre todos asumimos esa responsabilidad para que el destino de la Republica Dominicana siga siendo más prospero”.

Recordó que la República Dominicana contó con muchos líderes que influenciaban sobre la conducta del dominicano de una manera casi mesiánica, como es el caso del doctor Joaquín Balaguer, del profesor Juan Bosch y el doctor José francisco Peña Gómez y cree que superada esa etapa, se ha llegado a una época del aterrizaje, donde se necesita personas con la formación suficiente para darle a cada sector la importancia que tiene en la vida de la nación.

“Contamos con un país maravilloso que tiene todos los encantos que pudiera encontrar un curioso turista en un país cualquiera, lo poseemos en la República Dominicana, no solamente playas maravillosas que están en las listas de las mejores y más bellas del mundo, montañas que ahora empalman con la tecnología y que se puede allí producir bienes de altísima calidad para satisfacer el más exigente de los mercados y también la tecnología de los invernaderos para explotar esa posibilidad”, detalló el cónsul Jáquez”

“Tenemos un país que produce peloteros, basquetbolistas, futbolistas, en actitudes que compiten con los mejores del mundo, se cuenta con artistas que con su música y cadencia han puesto a mover el mundo en cualquier continente, un país, un pueblo exigente, que también tiene valores y ese país necesitaba un presidente, sentimos que ese presidente el pueblo lo llevó con su voto”, resaltó.

“Un economista es una profesión transversal que tiene que ver con todo los factores, la educación, la salud, la producción, transporte, con el aprovechamiento, con la tecnología, sabe qué lugar le corresponde a cada factor de la vida de una nación y eso es lo que está haciendo el presidente Luis Abinader, es aprovechando cada uno de los sectores, colocando el que va delante, delante, y eliminando todos esos lujos que se daban en el gobierno pasado”, subrayó.

Recordó que en el consulado que encabeza existían 47 vicecónsules, que todos debian ser acreditados ante el Departamento de Estado de los Estados Unidos de Norteamérica, pero solo 3 de los 47 estaban acreditados, por lo que se deben dejar todas esas barbaridades, lujos, botellas, nominillas y todas esas situaciones que afectan el desarrollo económico de un país.

“Cuando un presidente está pagando 47 vicecónsules, alguien se está muriendo porque no tiene medicina, o no pudo ir a la escuela porque no tenía zapatos, no puede ser así, tiene que ser completamente diferente, entonces, vemos a Luis Abinader empujando el empleo a través de la inversión de los sectores económicos y abriéndose al mundo, cuidando siempre la transparencia para que el que quiera hacer sus inversiones en Republica Dominicana sepa que está garantizada, que va a haber una seguridad diferente, bien pagada, bien entrenada y bien equipada para como en las naciones de desarrollo puedan ponerle amor a su trabajo y no tenga que estar acudiendo al soborno o a la agresión para poder completar de sustentar su familia”, aseveró el diplomático dominicano.

“Eso es parte de lo bueno que ocurre ahora en la República Dominicana y con ese discurso de anoche, sentimos que el presidente Abinader ha mostrado una cara que el pueblo ignoraba y eso lo que permitirá recuperar la total confianza de quienes desde ya habían manifestado su discordia con desespero, sobre todo los perremeistas, por eso hemos sentido que han levantado su orgullo, su fe, su confianza, no sólo en el PRM, sino el gobierno, y levantando su fe en el partido, también se levanta la confianza de la nación”, finalizó diciendo.