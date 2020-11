El cónsul general Eligio Jáquez, afirmó que el legado de los dominicanos y dominicanas muertos en la explosión del avión de American Airlines con el vuelo 587, el 12 de noviembre 2001, se mantiene vivo y pidió a la comunidad y a la República Dominicana no olvidar los sueños y esperanzas que las víctimas se llevaron con ellos.

También pidió al Gobierno del presidente Luis Abinader la construcción de un monumento que sugirió debe ser erigido en la proyectada avenida New York, cuya construcción ya ha sido autorizada por el mandatario.

Jáquez, pronunció el discurso oficial en nombre de su país y el Gobierno dominicano, relatando que él también vivió horas de angustia y dolor, al creer que su hermano estaba entre los muertos ya que tenía programado viajar esa mañana a la República Dominicano, pero se salvó al cancelar el viaje.

El acto anual de recordación a los difuntos de la peor tragedia aérea que impactó a Estados Unidos y el mundo en las últimas décadas, estuvo encabezado además del cónsul por el alcalde Bill de Blasio, el congresista Adriano Espaillat, el concejal Ydanis Rodríguez, la asambleísta Carmen de la Rosa, la presidenta del Comité Memorial 587, Belkys Lora, el ex director de la oficina de inmigración de la ciudad, Guillermo Linares, el sacerdote Eric Cruz y otros líderes, activistas y oficiales electos dominicanos.

Después del discurso, depositó una flor blanca junto al alcalde y el congresista Espaillat.

“En nombre de la República Dominicana, quiero presentar nuestras condolencias y una fehaciente muestra de solidaridad a todos los familiares que un fatídico 12 de noviembre de 2001, perdieron a un ser amado a bordo del vuelo 587”, dijo Jáquez.

“Sé que no hay palabras que llene el vacío fortuito, que esta tragedia dejó en sus corazones y que hoy el viento de otoño nos sopla el alma como invierno al recordar la memoria de sus seres queridos. Sepan que siento su dolor como mío, no solo por los nacionales que perdieron sus vidas, sino porque por horas viví la desesperanza de creer que mi hermano también iba en dicho vuelo; para luego enterarme, que no pudo abordar. Parece que Dios puso un obstáculo en el camino para alargar su tiempo en este mundo”, añadió el funcionario diplomático.

Dijo que los dominicanos presentes en el acto, se reunieron para conmemorar emblemáticamente la memoria de padres, madres, hijos, hijas, hermanos, esposos y amigos, a quienes abrazamos en la distancia. “La pérdida de un ser querido, deja una herida indeleble con la que aprendemos a vivir el resto de nuestras vidas”.

Con palabras poéticas, expresó que “desde ese día el aire se hizo más denso y como país nos unimos en un solo dolor, aquella tragedia nos cambió la vida a todos y desde entonces cada aterrizaje exitoso se ha convertido en un aplauso insigne que caracteriza la dominicanidad”.

Indicó que desde entonces, la vida ha sido diferente pero que sin embargo, la comunidad debe seguir trabajando “para que el día que nos toque partir dejemos una comunidad sustentada en valores y cimentada en el respeto la vida y los derechos básicos del ser humano. ¡Nunca olvidaremos!, no la tragedia, sino los sueños y las esperanzas que nuestros seres queridos se llevaron con ellos”.

Señaló que expresaba su orgullo para con quienes con valentía volvieron a levantarse, intentaron continuar legados familiares, silenciaron el llanto con los buenos recuerdos y hoy son ejemplos de resiliencia y optimismo.

“Entiendo, que muchos familiares por razones ajenas a su voluntad no pueden viajar hasta aquí para rendir homenaje a la memoria de sus fallecidos, por este motivo tenemos la responsabilidad ineludible en solicitar que se instaure en nuestra patria un memorial en honor a todos los dominicanos y dominicanas que perecieron en el vuelo 587”, pidió.

“Actualmente en el país encontramos muchas calles y avenidas honrando países hermanos como México, Colombia, España y Venezuela, pero hasta el momento no existe una avenida Nueva York, siendo esta gran ciudad la más generosa del mundo con los dominicanos. Por este motivo el presidente Luis Abinader Corona, dio instrucciones para que se establezca una vía importante en Santo Domingo, bautizada como Avenida Nueva York para vivificar las grandes epopeyas vividas en esta ciudad y en la cual se ubicará el memorial”, explicó Jáquez.

Resaltó la labor que el comité encabezado por Lora junto a la alcaldía de Nueva York y líderes de la comunidad, que han realizado una invaluable acción de compromiso social, y como apunta la escritora Isabel Allende, “la gente solo muere cuando la olvidan…”.

Añadió que “así que tengan presente que con sus actos, han mantenido vivo el legado de sus seres queridos y cuenten con nuestro apoyo para que esa llama no se extinga”.

“Allí donde hay un dominicano, ahí está la patria y por ende nosotros con ustedes para respaldarlos”, concluyó.

Por Miguel Cruz Tejada