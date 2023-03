Consuelo Despradel: Expresidente Danilo tiene que ir preso «aunque se muera en la cárcel»

What’s your Reaction? 0 0 0 0 0 0

La periodista Consuelo Despradel manifestó este viernes que el expresidente Danilo Medina tiene que ir preso también, tras las detenciones por parte del Ministerio Público en la operación Calamar, de varios funcionarios de su administración que sustrajeron del Estado 19 mil millones de pesos.

«Danilo tú tienes que ir preso aunque te mueras en la cárcel», exclamó la comunicadora.

Esta expresión se da en virtud de que Medina informara el miércoles que tiene cáncer de próstata, a pocas horas de regresar de Miami, en Estados Unidos, donde le realizaron varios estudios para confirmar la enfermedad.

En su intervención en el programa «El Sol de la Mañana», Consuelo afirmó que el político y abogado Vinicio Castillo Semán dijo que Danilo estaba usando la enfermedad para evadir responsabilidad de la Justicia.

Sin embargo, hoy Castillo ha desmentido a Consuelo en su cuenta de Twitter donde dijo: «Doña Consuelo dice que yo dije Danilo informó tiene Cáncer para No caer preso.Nunca he dicho eso.Al revés , me solidaricé con el por estado salud. Pero por la coincidencia con apresamientos buena parte población no le cree . Eso es una realidad».

Operación Calamar

En la operación, ejecutada el pasado sábado, fueron realizados 40 allanamientos distribuidos en el Distrito Nacional, la provincia Santo Domingo, San Pedro de Macorís y La Romana, logrando el arresto de 20 personas.

Entre los arrestados se encuentran, el exministro de Hacienda, Donald Guerrero; ex ministro administrativo de la presidencia, José Ramón Peralta; exministro de Obras Públicas Gonzalo Castillo; ex contralor general de la República, Daniel Omar Caamaño; el exdirector del Consejo Estatal del Azúcar (CEA), Luis Miguel Piccirilo; exdirector de Catastro Nacional, Claudio Silver Peña, el economista Ángel Lockward y los exdirectores de Casinos y Juego de Azar, Oscar Chalas Guerrero y Julián Omar Fernández.

Asimismo, están arrestados Roberto Santiago Moquete, Agustín Mejía Ávila, Emir Fernández de Paola, Marcial Reyes, Alejandro Constanzo, Yahaira Brito Encarnación, Ana Linda Fernández, Ángel Lockward, Aldo Antonio Gerbasi, Ramón David Hernández, Víctor Matías Encarnación y Rafael Parmenio Rodríguez Encarnación.