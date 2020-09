Hace un tiempo te contamos este sencillo ejercicio de levantar tus piernas 20 minutos al día y los beneficios que obtendrías en tu circulación. Y ahora tenemos más consejos para que tus piernas estén saludables y evites la aparición de várices.

Haz ejercicio, el que sea, salir a caminar, trotar, algo de bicicleta o lo que sea. Sube y baja las escaleras al menos una vez al día para activar la circulación de tu sangre.

Usa ropa adecuada, cómoda y que sea de tu talla. No uses ropa en exceso ajustada porque eso comprime las áreas y puede dificultar la circulación. También trata de cambiar de postura, para no permanecer sentada o de pie durante mucho tiempo. Haz estiramientos, camina un poco y mueve tu cuerpo.

No cruces las piernas al estar sentada, porque esto hace daño a tus venas. Puedes llegar a pasar horas sin darte cuenta y esto genera mucho daño con el correr del tiempo.