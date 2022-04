Aunque el sudor es una reacción no sólo natural sino necesaria tiene efectos colaterales (manchas, olor…) frente a los que actúan los desodorantes.

Marta Alcalde, vocal de Dermofarmacia del COF de Barcelona, especifica a Correo Farmacéutico que estos productos suelen estar formulados con sustancias antisépticas e inhibidoras de la proliferación microbiana, sales de amonio cuaternario, y clorhexidina o farnesol, un alcohol sesquiterpénico presente en numerosos aceites esenciales y activo frente a bacterias gram positivo.

“También pueden contener compuestos aromáticos, como los aceites esenciales de salvia, tomillo, trementina, romero o eucalipto y sustancias antiinflamatorias, epitelizantes y protectoras, como el bisabolol, la alantoína, la caléndula o el aloe vera”.

Para Cristina Villegas, jefa del Servicio de Dermatología del Hospital Sanitas La Moraleja (Madrid), al hablar de desodorantes lo primero es diferenciar entre desodorante y antitranspirante: “Los primeros suelen llevar alcohol y algún tipo de aroma. Neutralizan o más bien enmascaran el olor y su efecto se mantiene lo que dura el perfume”, aclara.

Los antitranspirantes, además de neutralizar el olor, bloquean total o parcialmente la aparición de sudor en la axila gracias a ingredientes como las sales de aluminio, que “disminuyen la producción de sudor y la humedad de la zona y, en consecuencia, la cantidad de sustrato susceptible de ser metabolizado por las bacterias saprófitas”, comenta Alcalde.

A vueltas con el alcohol y el aluminio



María Calvo Pulido, jefa del Servicio de Dermatología y Venereología del Complejo Hospitalario Ruber Juan Bravo, de Madrid, hace hincapié en que la piel de la axila es más fina que la de otras zonas del cuerpo y está sometida de manera continua al roce y a un ambiente de humedad, y todo esto hace que tienda a irritarse con facilidad.

Por ello, advierte de que hay ciertos componentes de los desodorantes, como los derivados del aluminio, el alcohol, los perfumes y los parabenos, que pueden contribuir a aumentar esa irritación, sobre todo en las personas más sensibles.

De todos, el alcohol es uno de los que más ha estado en el punto de mira, generando dudas sobre su papel. Alcalde sostiene que se incluye por sus propiedades antisépticas, porque se consiguen preparados con bajo poder oclusivo y porque proporcionan sensación de frescor, aunque lo del frescor tiene su riesgo, puesto que, como dicen las expertas, su uso diario puede provocar deshidratación excesiva, algo que no conviene a ninguna piel y menos a las más sensibles.

Tampoco lo aconsejan tras la depilación, “en atópicos y en el caso el caso de patologías de la axila”, añade Villegas.

Calvo Pulido recuerda que las presentaciones en spray, roll on y geles generalmente precisan del uso de alcohol, mientras que los desodorantes en barra no, por lo tanto, suelen irritar menos.

Otro ingrediente controvertido son las sales de aluminio, “por su posible asociación con el cáncer de mama y su potencial capacidad mutagénica sobre las células del tejido mamario. Sin embargo, no hay ningún estudio concluyente que lo demuestre”, asegura Calvo Pulido y confirma Villegas.

El producto ideal



Con todo lo anterior, ¿cómo elegir el desodorante ideal? Las fuentes consultadas coinciden en señalar que debe ser una combinación de desodorante y antitranspirante; que no altere el equilibrio de la piel ni produzca irritación y que aporte hidratación.

Además, debe eliminar el mal olor corporal, al menos durante doce horas, y ser bien tolerado. No olvidan lo importante que es que sea de fácil aplicación, que seque rápido y no manche la ropa ni la piel.

Sobre el perfume, declaran que no es necesario, pero en caso de que lo lleve debe ser suave y, en personas con piel sensible, probarlo antes en el antebrazo. En este colectivo, están recomendados desodorantes libres de parabenos, alcohol y aluminio, y mejor el roll on.

En cuanto a las presentaciones en crema, es cierto que están menos extendidas entre la población, puesto que su aplicación es algo más laboriosa, pero presentan la ventaja de que se pueden aplicar en áreas más extensas y también en otras con problemas de hipersudoración, como por ejemplo cara, nuca, torso…”, señala Villegas.