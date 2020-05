Conmoción en México por brutal feminicidio de la estudiante Diana Raygoza

El cuerpo de Diana Carolina Raygoza Montes, de 21 años, fue encontrado con 39 lesiones que fueron infringidas por un objeto punzocortante

El feminicidio de Diana Carolina Raygoza Montes, una estudiante de Derecho que fue encontrada muerta en su casa en el estado de Nayarit, ha conmocionado a México.

El domingo en la tarde, las autoridades encontraron el cuerpo de Diana Raygoza, de 21 años, en una vivienda de la colonia Morelos de Tepic, capital del estado de Nayarit (oeste de México).



Según las primeras investigaciones de la Fiscalía General de Nayarit, el agresor entró sin violencia al domicilio en donde se encontraba Diana Carolina. La joven se encontraba sola en su hogar desde el viernes, porque su familia había salido de la ciudad.

El cuerpo de Raygoza Montes fue encontrado con 39 lesiones que fueron infringidas por un objeto punzocortante. La causa de la muerte fue un shock hipovolémico secundario —cuando se pierde suficiente sangre o líquidos que impiden que el corazón bombee sangre al organismo—, provocado por heridas en el tórax, abdomen, cuello y cráneo.

En la pared de la habitación, se encontraron escritas con sangre las letras “SF”, según informó el fiscal general de Nayarit, Petronilo Díaz, en conferencia de prensa. “Definitivamente, se trata de un feminicidio”, agregó el funcionario.

Más temprano, el gobernador de Nayarit, Antonio Echevarría García, se refirió al asesinato de Diana Raygoza como un “caso indignante”. En su cuenta de Facebook, el mandatario estatal señaló que el crimen de la joven no quedaría impune.

“No más feminicidios”, dijo el gobernador en un video.

Denuncia de acoso

En agosto del año pasado, Diana Raygoza relató en sus redes sociales que había sufrido acoso sexual por parte de un desconocido al salir de la universidad. “No saben el asco y la incomodidad que sentí, se los juro. Sientes una impotencia enorme. ¿Y saben que es lo peor? Que había sinfín de gente ahí mismo que solo me miraba en lugar de decir algo”, escribió.

No estaba en la calle a altas horas de la noche, tampoco "se lo buscó". Diana era una mujer de Nayarit que cumplía con la cuarentena en casa y ahí fue asesinada. #JusticiaParaDiana



Sobre esta experiencia de acoso, el fiscal Díaz informó que la joven no formalizó una denuncia ante las autoridades. No obstante, el funcionario informó que se investigará “todo su entorno familiar y escolar”.

Indignación

El rector de la Universidad Autónoma de Nayarit (UAN), Ignacio Peña, condenó el feminicidio de una estudiante que se preparaba “para una vida mejor”.

“Hoy tendría que tomar sus clases, hoy no está con nosotros. Exhorto a las autoridades, a la fiscalía, el esclarecimiento de estos hechos y el castigo a quien haya cometido este crimen”, tuiteó el rector.

A Diana Carolina, las autoridades educativas la describieron como una chica “joven alegre, de firmes convicciones y con todo un futuro por delante”.

No hay palabras que puedan describir el dolor tan grande que siento en este momento, la mujer que me enseñó a ser mejor persona y ver siempre lo bueno de la vida. No pararemos hasta hacer justicia. Te amo infinitamente mi abogada Fav🥰❤️ #Justiciaparadiana

