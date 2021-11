17 personas fueron hospitalizadas, 11 de ellas sufrieron un paro cardíaco

Al menos 8 personas murieron y varias resultaron heridas este viernes durante el primer día del festival musical Astroworld, que se celebra en la ciudad texana de Houston.

stuff was going bad #ASTROWORLDFest it’s sad fr pic.twitter.com/QjsAHKSdQc — boreddd asf 🧛🏿💕 (@yahslatt) November 6, 2021

🔴 El festival musical Astroworld en Texas desemboca en caos y deja 8 muertos y varios heridos en una estampida. Alrededor de 17 personas fueron hospitalizadas y cerca de 11 de ellas sufrieron un paro cardíaco



SEPA MÁS: https://t.co/eIv6kF0Gjb pic.twitter.com/o9pfURBXR5 — RT en Español (@ActualidadRT) November 6, 2021

Desde el Departamento de Bomberos de Houston señalaron que aproximadamente a las 21:00 o 21:15 (hora local) una multitud “empezó a empujar hacia la parte delantera del escenario y esto causó pánico” y dejó varios heridos, mientras que algunas personas perdieron el conocimiento.

They all laughing and smiling too, look what caused it!! And the lack of security too. This boutta be nastyyyy for travis. RIP 🕊️💔 #ASTROWORLDFest #AstroWorld pic.twitter.com/l6v3pQnKWA — 𝐀𝐥𝐞𝐱 𝐬𝐡𝐞/𝐭𝐡𝐞𝐲 🇹🇹🌴 (@itzharajukubarb) November 6, 2021

Saturday's Astroworld Festival has been canceled. — KHOU 11 News Houston (@KHOU) November 6, 2021

Se desconoce por el momento la causa de la muerte de las víctimas fatales.

#ASTROWORLDFest Dozens injured during ongoing events at Astroworld Fest in Houston EMS Report: 50+ concert goers have been transported to nearby hospitals, Injury reports include: Overdose ,Heat exhaustion, Alcohol poisoning , Compressive asphyxiation pic.twitter.com/TNmqYiWmEo — 🇺🇲 ⭐Space Cowboy ⭐ 🇺🇲 (@Sm_Tritip) November 6, 2021

Se reporta que decenas de ambulancias fueron vistas en el lugar, mientras numerosos médicos estaban prestando asistencia a las víctimas.

Previamente este viernes, una estampida se registró a la entrada al estadio NRG, cuando cientos de individuos irrumpieron en el recinto, al superar las barreras de seguridad. De acuerdo con medios locales, varias personas fueron pisoteadas.

Please stop saying Travis never stopped the show to point out the people that were passing out he does this all the time if he sees it pic.twitter.com/4MlyLo4sqk — Ⓜ️ (@WashedMel) November 6, 2021

En las redes sociales aparecieron videos que muestran la reacción del rapero Travis Scott cuando vio a las personas perdiendo la conciencia durante la estampida.

Scott pidió a los miembros de seguridad que se aseguraran de que las personas estaban bien y les ayudaran a salir de la multitud. Los vehículos de emergencia se abrieron paso entre la multitud, de unas 50.000 personas, en varias ocasiones, informa Houston Chronicle.

El segundo día del festival, programado para este sábado, ha sido cancelado. actualidad.rt.com