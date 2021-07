El concejal por el Distrito 10, que cubre los vecindarios de Washington Height e Inwood en el Alto Manhattan, aseguró 20,737,000 millones de dólares, de los 99 mil millones del presupuesto aprobado para la Gran Manzana.

Considerado como un “presupuesto de recuperación” por el alcalde Bill de Blasio y el presidente del consejo, Corey Johnson, el paquete de gastos para el año fiscal 2022, que comienza el 1 de octubre de este año, se vio reforzado por miles de millones de dólares en fondos de estímulo federal.

Además, de ser parte del equipo de negociación del Consejo Municipal donde fue parte de la negociación que estableció el actual presupuesto, Rodríguez se aseguró que a la comunidad del Alto Manhattan se les asignarán fondos discrecionales.

El concejal, quien fuera una pieza clave en el triunfo del ahora candidato a la alcaldía de NYC por el Partido Demócrata con el voto hispano, especialmente el dominicano, expresó que la distribución de los millones de dólares lo hará en instituciones que vienen realizando labores que benefician los residentes de dichos sectores.

Citó las escuelas del norte de Manhattan, P.S./I.S. 87 Acantilados de Hudson con 364 mil dólares; ES. 528 Bea Fuller Rodgers con 500; Nueva Muscota con 50 mil; Profesor Juan Bosch con 75 mil; PD Ellen Lurie con 100 mil; Paula Hedbavny con 85; y secundaria de derecho y servicio público con 100 mil.

Asimismo, escuela Amistad Dual Langague con 175 mil dólares; PD 98 con 85 mil; Primaria Dos Puentes, P.S. 103 Y P.S. 132 con 175 mil; Michael J. Buczek con 75 mil; secundaria Harbor Heights con 50 mil; WHEELS con 100 mil; Autónoma de Inwood Academy For Leadership con 90 mil; y secundaria de medios y comunicación con 150 mil.

Otras inversiones beneficiarán a la Universidad de la ciudad de Nueva York (CUNY) en las alturas con 500; CUNY In The Heights (+ Delegación de Manhattan) con 1,000,000; Plaza de la Universidad Yeshiva con otro 1,000,000; y Yeshiva University Plaza (+ Delegación de Manhattan) con 500 mil; y Desarrollo de Casas Dyckman con otros 500 mil.

También a la Asociación de Artistas Clásicos Dominicanos Inc. y el Conservatorio Comunitario de Bellas Artes de Washington Heights con 25 mil; Community Leauge of The Heights y Centro de Tecnología y Fuerza Laboral con 100 mil; Asociación Americana de Estudios Culturales Universales con 100 mil.

Además, el Centro de Desarrollo de la Mujer Dominicana con 200 mil; y Northern Manhattan Improvement Corporation con 75 mil. En ambos, el también concejal Mark Levine fue patrocinador).

Otros que figuran son Bameso USA con 100; Joe Uptown con 1,000,000; NYPL Washington Heights con 913; Cancha de baloncesto de Fort Washington DPR con la calle 186 West con 710 mil; Muelle Comunitario de Row New York Sherman Creek con 340 mil; Campo de béisbol de Inwood Hill Park con dos millones 500; The Armory Foundation con 1,000,000; y Riseboro Community Partnership Inc. Vivienda asequible con 500.

Otra asignación de fondos llamativa son los 10 millones que se destinan a la escuela secundaria de matemáticas y ciencias Gregorio Luperón, ubicada en el 501 West de la calle 165 con la avenida Ámsterdam.

El concejal de origen dominicano, prevé que el Distrito 10 se convierta en un conglomerado de avance, diversidad y comunidad empoderada a través de asociaciones público-privadas infundidas con un uso mixto de recursos.

Por Ramón Mercedes