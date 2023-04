Concejal Alex Méndez: “No voy a permitir que falten el respeto a mi comunidad dominicana utilizando comentarios de odio, racial” Paterson-NJ

What’s your Reaction? 0 0 0 0 0 0

“Como dominicano nunca he ofendido a ninguna otra nacionalidad, me he ganado el respeto de muchas otras comunidades, porque abrazo y apoyo nuestras diferencias culturales.”

Paterson, NJ – El único concejal y vicepresidente de origen dominicano del Concejo Municipal en la ciudad de Paterson New Jersey, Alex Méndez, en la reciente Sesión Ordinaria celebrada por el Concejo Municipal, ante el comentario realizado por un concejal de origen afroamericano, enfatizó lo siguiente “no voy a permitir que un compañero concejal le falte el respeto a mi comunidad dominicana, acusando al Padre Fundador de nuestra República Dominicana, Juan Pablo Duarte, de blanquear el color de su piel, y cometer traición a mis antepasados, es un comentario con fines de odio, y racial”.

Méndez expresó, que en la función actual que desempeña, como concejal, y vicepresidente de la ciudad de Paterson, siempre se ha comportado de manera profesional, y respetuosa con los demás, y como dominicano, nunca ha ofendido a ninguna otra nacionalidad, recibiendo siempre el respaldo de muchas otras comunidades, respetando siempre nuestras diferencias culturales.

En este sentido, Méndez sostuvo que la comunidad dominicana ha ido avanzando en todos los niveles, hoy en día tenemos dominicanos que son dueños de cadenas de supermercados, de los salones y barbería, bodegas, agencias de servicios de transportación, en el área de banca y finanzas, están haciendo un trabajo excelente en el área de las inversiones, de igual manera, tenemos dominicanos que son dueños de una gran cantidad de propiedades de bienes raíces, Real Estate, talleres de mecánica.

El concejal Méndez indicó, que Paterson es la tercera ciudad más grande del Estado de New Jersey, con los años, se ha convertido en la cuna de la Comunidad Dominicana, y es una ciudad de suma importancia tanto, en el aspecto político, como el aspecto económico, de donde próximamente 190,000 habitantes, de los cuales la gran mayoría son de nacionalidad dominicana, y tenemos más de 60,000 residiendo en esta ciudad, lo que representa una mayoría absoluta.