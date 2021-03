El Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani) y el Instituto de Auxilios y Viviendas (Inavi), unificaron esfuerzos para acudir en auxilio de una familia pobre del sector El Abanico de Herrera, perteneciente al municipio Santo Domingo Oeste.

Ambas entidades prestaron la ayuda a la familia compuesta por 7 miembros, de los cuales 4 de los 6 hijos son menores de edad y cuyo padre, Cornelio Genao, es quien los sustenta y los apoya emocionalmente luego del fallecimiento de la madre.

La presidenta ejecutiva del Conani, Paula Disla, reveló que la selección de esa familia se origina porque al llegar a esa entidad encontraron esos cuatro niños en uno de los hogares de pasos adscrito a la institución, niños a los que calificó de “extraordinarios, cuyo padre entregado, amoroso y trabajador, se encuentra en una condición difícil”, y a que tras un proceso agotado en el organismo que encabeza, los niños pudieron ser trasladados de vuelta a su hogar, con su padre y el resto de la familia, pero que la casa no tenía las condiciones para que estos estuvieran bien.

Expresó que gracias a la sensibilidad del Inavi en la persona de su administrador Juan Ysidro (Félix) Grullón García, se le entregó utensilios y enseres del hogar con el objetivo de contribuir a que puedan ser bien alimentados, que puedan dormir cómodamente cada uno en su lugar y que puedan vivir en familia con la posibilidad de que tienen lo básico resuelto.

La principal ejecutiva del Conani, tras agradecer al Inavi, aseguró que da la garantía de que los niños continuarán su proceso escolar, y que a través del programa Progresando con Solidaridad (PROSOLI), recibirán una transferencia condicionada en la que el padre se compromete a que sus hijos no dejarán de estudiar y ser bien alimentados.

De su lado, el administrador general del Inavi, Juan Ysidro (Félix) Grullón García, recordó que “para tener gente buena lo mejor es invertir en los niños y no dejarlos solos”, dando plena seguridad de que este tipo de acción serán realizadas siempre en el gobierno del presidente Luis Abinader, que el Conani y el Inavi, están comprometidos en seguir dándole seguimiento de cerca a la situación de los niños que muchas veces son desprotegidos, no por descuido de los padres, sino porque éstos no han tenido la oportunidad de tener una fuente de ingresos y buena educación y formación.

El padre de los menores, Cornelio Genao, visiblemente emocionado, al dar las gracias al Gobierno por la ayuda brindada a través del Conani y el Inavi de una nevera, tres colchones, dos abanicos, estufa, lavadora, licuadora, greca, un juego sartenes de acero inoxidable, un juego de ollas, un juego de vajilla, un juego de calderos y cinco kits pre elaborados, explicó que su situación llegó a esos extremos debido a que trabaja como seguridad en horas de la noche y que su sueldo no le alcanza para mantener bien a sus hijos.