Sin Filtros ni Frenos en el Teclado

Trabajar en equipo es el mejor trabajo; sin embargo hemos visto con mucha preocupación, que

eso es lo que menos hacen los comunitarios de esta provincia la Altagracia, que han ido perdiendo

en l rol social que deben jugar en la sociedad.

cuál debería ser el papel ha jugar por los comunitarios.?

Las Juntas de Vecinos, nacieron después del conflicto surgido de las elecciones de 1994, entre los extintos líderes Dr. Joaquín Balaguer y Dr. José Francisco Peña Gómez, vinieron a dar fuerza a las comunidades, dónde a través de sus dirigentes comunitarios deben ser organizados para exigir al Gobierno Central y municipales las necesidades de sus barrios, Secciones,Parajes, Distritos Municipales, o sea, dirigentes y pueblo juntos luchando por una

misma causa.

Como dice Mark Hunter: No se trata solo de tener las oportunidades correctas, sino

de aprovecharlas.

La gran pregunta es: Estamos aprovechando las

oportunidades ? Sea usted

mismo el jurado.

Pero hoy vemos a los mal llamados comunitarios, que han construido un puente entre empresarios, gobierno y alcaldes donde solo se llega a través de ellos a cualquier funcionario y ningunos cumplen el rol de líderes organizadores de la masa.

Muchas promesas juveniles han muerto por defender a esos que se hacen llamar comunitarios.

En la provincia la Altagracia, quien dirige la Federación de Asociaciones de Juntas de Vecinos, ha respondido siempre a los intereses más funestos de la oligarquía, Amable Aristy Castro, Grupo Punta Cana y Frank Rainieri, esos que no permiten que nadie exija sus derechos, que siempre buscan un acuerdo, para que a través de dádivas, migajas y promesas,el pueblo no reclame sus derechos, y seguido de ellos, hay otros, pseudo comunitarios, que de igual forma se hacen llamar líderes, claro líderes para buscar prebendas personales, pero no para reclamar, salud, educación, trabajo, vivienda, desarrollo, solo buscan que crezca más el parasitismo poblacional.

Me da pena ver a esos que fueron mis hermanos arrastrándose frente al amo.

Quien lo iba a decir ? Ver los compañeros de guerras y batallas

unidos a los que nos pisan las cabezas y hasta nos asfixian o matan con el fusil.

Los pueblos crecen cuando cada ciudadano consigue su independencia económica y alcanza a tener salud y educación, cosa que solo se logra con trabajo digno, jamás con migajas, como quieren las mayorías de los comunitarios de la República Dominicana, vivir pidiendo para llevar migajas a los barrios y así, ellos mantenerse como supuestos líderes y en algunos casos quedarse con la mayor parte

del botín.

Este gran mega aeropuerto que se construirá, es una futura obra que garantiza un nuevo rumbo para la Provincia la Altagracia, la Región Este y el País, pero que amenaza ciertos intereses de varios comunitarios, que aunque no son comunitarios por vocación y de corazón, andan muy bien representados, aunque sus representados de los barrios, claman por un empleo, un empleo que ya el empresariado establecido, no le garantiza, pero el nuevo Aeropuerto Internacional de Bávaro le dará esa realización de sueños,saciará sus necesidades y accionará por el bienestar de su familia, para que crezcan de forma digna.

Con la actitud de los comunitarios en la zona turística y la dirección de la Federación Asociaciones de Juntas de Vecinos, que están en contra de la construcción del nuevo Aeropuerto Internacional de Bávaro, se deja claro que no buscan organizar y unificar la masa, para de esta forma reclamar desarrollo, y convertirse en muros, para bloquear el pueblo de la pobreza, la drogadicción y el en parasitismo que ello mismos fomentan. Lejos de enseñar como dice el proverbio chino: cuando alguien te pida un pescado no se lo de, enséñalo a pescar.

La gente no necesita saciar su hambre por un rato con dádivas baratas, la personas necesitan oportunidades para garantizar su comida, su salud, su educación y las demás cosas básicas.

Aunque tenemos que reconocer que hay muchos comunitarios buenos, aunque eso son al igual que la base bloqueados y reprimidos por el mismo bloque que hoy levanta la bandera del no empleo y el caos.

En mi mente no cabe, que un comunitario esté en contra del desarrollo de una provincia.

A esos que se han atrevidos a lanzarse en esa aventura, los voy a ir señalando, para que luego no vengan disfrazados de conejos, cuando su investidura

es de lobo feroz. Los vamos a ver cuando lleguen a la curvar de la Paraguay.

Tengo un compromiso, por eso,

Soy AIB – por el desarrollo.

Soy AIB – por más empleos.

Soy AIB – por la rotura del monopolio.

Digamos no a los comunitarios que son enemigos del

pueblo y están arrodillado a la oligarquía.

Rechacemos a esos que perdieron su vocación de servicio por una migaja de pan.

Rechacemos juntos a los que por

un bien personal, venden su

honor y su vergüenza.

A manera de reflexión le voy

a dejar una de las frases más

famosa y trascendental del autor

de la obra, cito: El Alcalde de Zalamea. Veamos: Al rey la hacienda y la vida se ha de dar, pero el honor es patrimonio del alma y el alma solo es de Dios.

Por Mario Martínez

Frente Amplio – Provincia la Altagracia.