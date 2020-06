Computadoras entregadas por el MINERD a través de República Digital Educación hacen realidad los sueños de familias de la región sur

AZUA– Para Saíra Esperanza Morón, madre de 6 hijos de entre 5 y 16 años de edad, tener una computadora para que ellos realicen las asignaciones escolares se quedaba en un sueño muy difícil de cumplir.

Morón es catalogada como una madre a todo terreno, de escasos recursos, con muchas precariedades, pero, a pesar de esto, sigue teniendo metas claras y apostando a la educación, haciendo todo lo posible para que sus hijos sean hombres y mujeres útiles a la Sociedad.

Cuenta que nunca imaginó que, de un día para otro dos de sus hijos, estudiantes de primero de Secundaria de la escuela Matías Ramón Mella de la Regional 03, serían beneficiados con el programa República Digital Educación.

Con voz entrecortada, la señora Morón dijo que “no era fácil para mí que soy madre soltera y único sustento de mis hijos, tener que sacar dinero diario para que ellos se trasladen a un centro de internet a realizar sus tareas, pero ahora con los dispositivos electrónicos todos mis niños podrán hacer sus sueños realidad”.

Asimismo, expresó que los suyos no tendrán excusas de que no tienen el equipo necesario para realizar las investigaciones que le dejan sus profesores.

“Una vez me sentí muy triste porque les había dado dinero para hacer las tareas y cuando fueron al lugar no era suficiente, por lo que no pudieron completar el trabajo que fueron a realizar, e incluso uno de mis hijos se me quiso desesperar y dijo que no quería estudiar más”, indico la madre.

A su vez, manifestó que cuando la llamaron de la escuela y le dieron la buena noticia les contó a sus hijos que sí se puede y que debían seguir luchando hasta ver convertido en realidad sus anhelos.

“Mis hijos todavía no creen que, en la casa, en vez de una computadora, habrá dos, están muy emocionados, ya me han llamado varias veces preguntando que, si ya voy para la casa, de verdad que todavía no se lo creen”, expresó.

Saíra Esperanza confesó que sus hijos son estudiantes buenos, pero que ahora que tienen las facilidades tendrán que ser excelentes alumnos. “Todos quieren ser profesionales, pero los que ahora tienen netbooks se inclinan por la medicina y la educación física”, reveló.

Con ese mismo entusiasmo Teresa De Los Santos, madre de Emely asistió a retirar la laptop de su hija que cursa el 6to de nivel Primario, asegurando sentir una tremenda alegría al saber que su pequeña sería beneficiada con el programa de República Digital Educación, ya que esto le permitirá continuar con sus estudios y desarrollar otras capacidades con el buen uso de esa herramienta.

“Me siento muy alegre y agradecida porque mi hija fue beneficiada con esta herramienta tecnológica que le permitirá hacer sus tareas y ampliar sus conocimientos con su propio equipo, ya que ella usaba mi celular”.

Ambas madres exhortaron a todos los estudiantes que protejan bien sus computadoras y les den buen uso para que les vaya bien en sus estudios. Al tiempo que recomendó a los padres a que les den seguimiento y les colaboren en caso de que necesiten ayuda.