¿Cómo y dónde ver películas nominadas al Oscar online?

El ganador en la carrera de nominaciones al Oscar el martes después de un año doloroso para la industria cinematográfica fue “Oppenheimer” con 13 nominaciones, seguido por la sobrenatural “Poor Things” con 11 y la épica de época “Killers of the Flower Moon” con 10.

El año 2023 se vio empañado por huelgas y paros laborales en el mundo del cine, lo que sumió en el caos los calendarios de producción y estreno.

¿Quiere ponerse al día antes de los Premios de la Academia el 10 de marzo? A continuación te explicamos cómo mirar:

“OPPENHEIMER”

13 nominaciones. Compra o alquiler digital. Se transmite en Peacock a partir del 16 de febrero.

La obra atómica de Christopher Nolan, “Oppenheimer”, recibió elogios generalizados de la crítica y batió récords de taquilla. Es la mitad del fenómeno de Barbenheimer con “Barbie” del pasado mes de julio. La película de tres horas, que es semi-alucinante y tiene muchos flashbacks, narra las pruebas y tribulaciones del secreto Proyecto Manhattan, J. Robert Oppenheimer (Cillian Murphy). Disponible de pago en YouTube, Apple TV, Prime Video, Vudu, iTunes y Google Play y otros lugares.

“COSAS POBRES”

11 nominaciones. En los cines.

Piense en la historia de Frankenstein y su novia. El director Yorgos Lanthimos tiene una deuda con Emma Stone, su infantil y muy cachonda Bella, en “Poor Things”. La comedia es oscura y la vibra de fantasía victoriana. ¿Y mencionamos el sexo? La forma en que Bella maneja esa actividad ha sido la comidilla en los círculos cinematográficos. No hay spoilers aquí, pero tenga la seguridad de que su conciencia ha aumentado. También está protagonizada por Willem Dafoe y Mark Ruffalo.

“ASESINOS DE LA FLOR DE LA LUNA”

10 nominaciones. Compra digital. Transmisiones en Apple TV+ .

Martin Scorsese profundiza en el asesinato sistemático de miembros de la Nación Osage por sus tierras ricas en petróleo en la década de 1920 en su drama “Killers of the Flower Moon”. Con un elenco de estrellas brillantes, que incluye a Lily Gladstone, Leonardo DiCaprio y Robert De Niro. Advertencia: Su duración es de 3 horas y 26 minutos. Hay destreza en cada toma. Disponible para pago en iTunes, Prime Video, Google Play, YouTube, Vudu y otros lugares.

“BARBIE”

8 nominaciones. Compra o alquiler digital. Transmisiones en Max.

“Barbie” de Greta Gerwig , en el club de los mil millones de dólares en taquilla, es una comedia musical de acción real centrada en la muñeca de plástico de 64 años en una variedad de iteraciones. También arrasó en todo el mundo, culturalmente hablando. La película está protagonizada por Margot Robbie y Ryan Gosling (como Just Ken). Robbie interpreta a la Barbie estereotipada, que experimenta una crisis existencial pero se encuentra en el camino del autodescubrimiento. Disponible para pago en iTunes, Apple TV, Google Play, YouTube, Vudu y otros lugares.

“MAESTRO”

7 nominaciones. Compra o alquiler digital. Transmisiones en Netflix.

Con la ayuda de una prótesis de nariz, Bradley Cooper da vida a Leonard Bernstein en “Maestro”, que también dirigió. La vida personal y la personalidad del famoso director en el escenario se benefician de la energía de Cooper y de su tabaquismo empedernido. Cooper recibió la ayuda de Carey Mulligan, quien interpreta a la actriz Felicia Montealegre, la elegante esposa de Bernstein. Disponible para pago en Prime Video, Google Play, Vudu, YouTube y otros lugares.

“FICCIÓN AMERICANA”

5 nominaciones. En los cines.

El debut como director de Cord Jefferson, “American Fiction” , es lo que debería ser una sátira: divertida y al mismo tiempo señala de manera sucinta las verdades. Jeffrey Wright interpreta a un académico frustrado que se enfrenta a la pared de lo que deben ser los libros negros para vender. Él toma acción. La película también trata sobre las familias y el peso de sus luchas. Wright cuenta con un gran elenco de reparto compuesto por Leslie Uggams, Erika Alexander, Issa Rae, Sterling K. Brown y Tracee Ellis Ross.

“ANATOMÍA DE UNA CAÍDA”

5 nominaciones. Compra o alquiler digital.

“Anatomía de una caída” de Justine Triet se llevó la Palma de Oro en el 76º Festival de Cine de Cannes . Está protagonizada por Sandra Hüller como la escritora Sandra que intenta demostrar ante el tribunal su inocencia por la muerte de su marido en su chalet de los Alpes franceses. ¿El veredicto? No lo diremos. ¿Lo hizo o no? Triet escribió la película con su marido, Arthur Harari. “Está bien, está vivo”, le dijo a Jake Coyle de The Associated Press. Disponible para pago en iTunes, Prime Video, Google Play, Vudu, YouTube y otros lugares.

“LOS RESTANTES”

5 nominaciones. Compra digital. Corrientes en Peacock.

La oferta de Alexander Payne, “The Holdovers”, está ambientada en la época navideña, pero sus temas de soledad y pertenencia resuenan mucho más allá de las festividades, envueltos en un paquete cómico. Ambientada en 1970 durante las vacaciones en un internado, hay mucha nostalgia en los detalles. Está protagonizada por Paul Giamatti en su gloria cascarrabias mientras el maestro se queda cuidando a Angus (Dominic Sessa) y otros estudiantes sin un lugar adonde ir. Disponible para pago en iTunes, Prime Video, Google Play, Vudu y otros lugares.

“LA ZONA DE INTERÉS”

5 nominaciones. En los cines.

Hay otro papel sustancioso para Hüller en la historia del Holocausto “La zona de interés”, dirigida por Jonathan Glazer. Ella interpreta a Hedwig, la esposa de Rudolf Höss (Christian Friedel), el sanguinario comandante de Auschwitz en la vida real. La acción muestra en gran medida a Rudolf y Hedwig viviendo su vida familiar cotidiana a solo unos pasos de los hornos y trenes que fueron instrumentos en la matanza de millones de judíos. ¿Una historia que vale la pena contar, considerando su condición de monstruos? Tú decides.

“VIDAS PASADAS”

2 nominaciones. Compra o alquiler digital. Se transmite en Paramount+ a partir del 2 de febrero.

El primer largometraje de Celine Song, “Past Lives” , es un triunfo para ella como directora y escritora, y para Greta Lee , una de sus estrellas. En gran parte autobiográfica, cuenta la historia de compañeros de infancia en Seúl que se reencuentran y se reavivan en Nueva York años después, aterrizando en un triángulo amoroso. Los otros tercios de la ecuación los interpretan Teo Yoo y John Magaro. Es una gloria discreta que induce el mejor tipo de lágrimas: las que surgen honestamente, sin manipulación masiva. Disponible para pago en iTunes, Google Play y otros lugares.

“NYAD”

2 nominaciones. Transmisiones en Netflix.

Annette Bening interpreta a Diana Nyad, nadadora de maratón de aguas abiertas, y Jodie Foster interpreta a la mejor amiga y entrenadora de Nyad, Bonnie Stoll. Basta de charla. “Nyad” no es una película biográfica deportiva promedio. A los 60 años, Nyad decide intentar, como lo hizo en su juventud, nadar en el océano infestado de tiburones desde Cuba hasta Miami. Nada la detendrá y muchas cosas lo intentarán. Una lección de excelencia en un solo enfoque.

“SOCIEDAD DE LA NIEVE”

2 nominaciones. Transmisiones en Netflix .

La historia del accidente aéreo de un equipo amateur de rugby de Uruguay en 1972 en los Andes mientras viajaban con familiares y amigos a Chile para un partido se ha contado muchas veces en películas . Había 45 personas a bordo. Dieciséis sobrevivieron después de 72 días en las montañas. Se enfrentaron a un frío cortante, tormentas de nieve masivas, avalanchas y hambrunas, lo que los motivó a comerse a los muertos. En “La sociedad de las nieves”, JA Bayona quiso homenajear a las víctimas y supervivientes de la tragedia, incluido él. Es realmente sombrío, con un espíritu de amor y camaradería.

“EL COLOR MORADO”

1 nominación. Compra o alquiler digital. En los cines.

Era un libro (Alice Walker). Era una película dramática (Whoopi Goldberg como Celie). Era un musical de Broadway (Fantasía Barrino como Celie). Este “El Color Púrpura” tiene de vuelta a Barrino. También es un musical adaptado de la versión teatral y está dirigido por Blitz Bazawule. Extrae la fuerza de las mujeres negras de su película desgarradora y maximalista. Colman Domingo es Mister, Halle Bailey es Nettie, con Taraji P. Henson y Danielle Brooks ayudando en la historia en medio de tanto canto y deslumbramiento. Disponible para pagar en iTunes, Prime Video, Apple TV+ y otros lugares.

“SPIDER-MAN: A TRAVÉS DEL SPIDER-VERSE”

1 nominación. Compra o alquiler digital. Transmisiones en Netflix. En los cines.

Bienvenido a una secuela animada de cómic de alto octanaje que logra funcionar. En “Spider Man: Across the Spider-Verse”, Miles Morales (con la voz de Shameik Moore) es un chico de 15 años más capacitado para lidiar con sus poderes de lucha contra el crimen. Spider-Gwen tiene la voz de Hailee Steinfeld. Por secuela, nos referimos a la primera mitad de la primera secuela de “Spider Man: Into the Spider-Verse”. Ahí está tu alerta de suspenso. Disponible de pago en Apple TV, Prime Video, Google Play, YouTube, Vudu y otros lugares.

“MAYO DICIEMBRE”

1 nominación. En los cines. Transmisiones en Netflix .

La estrella revelación de la tensa “May Dec” de Todd Haynes es Charles Melton , famoso por Reggie en la serie de televisión “Riverdale”. Es el mayo del diciembre de Julianne Moore, con mucho Natalie Portman. Inspirada en el caso de Mary Kay Letourneau, Moore interpreta a una mujer arrancada de los titulares que fue a prisión por una aventura con un estudiante de séptimo grado al que ella luego se casa. El personaje de Portman viene de visita mientras estudia cómo interpretar a Moore en una película. Las cosas, como dicen, se desmoronan. Aunque las actuaciones de la película no fueron galardonadas con nominaciones, el guión de “May Dec” sí lo fue.

“OXIDADO”

1 nominación. Transmisiones en Netflix .

¿Quién diseñó la Marcha sobre Washington de 1963? Bayard Rustin, alguien de quien mucha gente no sabía nada antes de que apareciera Colman Domingo en “Rustin” de George C. Wolfe. Con entusiasmo, Domingo profundiza en la experiencia de un hombre gay negro en la década de 1960, racista y homofóbica. Abundan los cameos: Jeffrey Wright, Adrienne Warren, Kevin Mambo, Audra McDonald, Chris Rock, Glynn Turman. Producido por Higher Ground del ex presidente Barack Obama y la primera dama Michelle Obama. Obama otorgó a Rustin una Medalla Presidencial de la Libertad póstuma.

“20 DÍAS EN MARIUPOL”

1 nominación. Compra o alquiler digital. En Norteamérica se puede transmitir en la página de Frontline en pbs.org , la aplicación PBS y en Frontline en YouTube.

Una producción conjunta de The Associated Press y “Frontline” de PBS, el documental “20 Days in Mariupol” recibió elogios de la crítica y un premio del público en el Festival de Cine de Sundance . El periodista de AP Mstyslav Chernov dirigió la película a partir de 30 horas de metraje filmado en Mariupol en los primeros días de la guerra de Ucrania. Chernov y sus colegas de AP Evgeniy Maloletka, un fotógrafo, y la productora Vasilisa Stepanenko fueron los últimos periodistas internacionales en la ciudad antes de escapar.

Disponible para pago en Prime Video, Google Play, Vudu y otros lugares. Después de proyectarse en decenas de ciudades, “20 Days in Mariupol” se transmite en estaciones de PBS en Estados Unidos a partir del martes.

“EL NIÑO Y LA GARZA”

1 nominación. En los cines.

Soñador y apasionante, el director Hayao Miyazaki y Studio Ghibli lo vuelven a hacer. Bien. La fantasía japonesa bellamente animada “El niño y la garza” muestra al joven Mahito al final de la Segunda Guerra Mundial llorando la muerte de su madre y encontrándose con una garza gris parlante e intratable de la que no puede deshacerse. Y hay una torre muy importante.