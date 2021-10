El Ministerio de Salud Pública presentó los pasos para sacar el duplicado de la tarjeta de vacunación a aquellos que se le haya extraviado o la tengan en malas condiciones.

Las autoridades sanitarias dieron la opción en momentos donde acuden masivamente cientos de personas a los centros de inoculación y cuando el país está a sólo horas para ejecutar la resolución que establece requerir presentación del documento para entrar a lugares público y privados.

Estas son los centros de la Dirección de Área de Salud (DAS) donde los ciudadanos pueden sacar su duplicado de la tarjeta de inoculación contra el COVID: DAS I: Desde la Charles de Gaulle hasta Guerra y Boca Chica, en horario de lunes a domingo de 8:00 a.m. a 3:00 p.m. DAS II: Desde la Charles de Gaulle hasta la cabeza del Puente de la 17 y el Puente Juan Carlos, en horario de lunes a domingo de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.DAS III: Desde Sabana Perdida Norte y Sur, La Victoria, La Estrella, El Higüero y Puente de Villa Mella (Jacinto Peinado), en horario de lunes a sábados de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. y domingo de 8:00 a.m. a 12 p.m. DAS IV: Cristo Rey, La Surza, Villas Agricolas, Capotillo, Gualey, Domingo Sabio, Mejoramiento Social, María Auxiliadora, Villa Consuelo, Villa Juana, Ensanche La Fe, Ensanche Espaillat, 24 de Abril, Simón Bolívar y Ensanche Luperón. En horario de lunes a domingo de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.

También, en DAS V: Área desde la avenida Luperón hasta la Rivera Ozama Oeste y John F. Kennedy hasta el Malecón. Martes, miércoles y jueves de 9:30 a.m. a 2:00 p.m. DAS VI: Desde la Ovando hasta la Rotonda, pared del Zoológico Nacional hasta el Rio Isabela Sur, John F. Kennedy, Autopista Duarte Este, Ortega y Gasett y Nicolás de Ovando Oeste, Carretera de Pantoja hasta los rieles de la Isabela/Río Isabela. En horario de lunes a viernes de 7:00 a.m. a 10:00 p.m. DAS VII: Sectores de Santo Domingo Country Club, Ensanche Altagracia, La Rosa, las Caobas, Alameda, Barrio Enriquillo, Buenos Aires, El Libertador/ Herrera, Zona Industria, Barrio Juan Pablo Duarte, Bayona, Manoguayabo, Engombe, La Cienega, Caballona, Alabe, Hato Nuevo y Bienvenido. En horario de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.

Los interesados sólo deben presentar su cédula de identidad y una foto de la tarjeta de vacunación original.

Los que no tengan la fofo, pueden facilitar la fecha del día que se vacunaron.

El presidente Luis Abinader se reunió ayer en el Palacio Nacional con ministros y directores del Gobierno, donde revisaron los avances del plan de vacunación y las auditorías internas sobre Administración Pública que realiza la Contraloría General de la República, así como la reestructuración de los departamentos de comunicación.

Al finalizar el encuentro, el director de Estrategia y Comunicación Gubernamental, Homero Figueroa, informó que en el primer tema se evaluó el éxito y acogida que ha tenido el plan de vacunación por la población en los últimos días, tras las medidas adoptadas por el Ministerio de Salud Pública, con respecto a la presentación de la tarjeta de vacunación.

Figueroa anunció que unas 220 mil personas se han vacunado en la última semana, y citó que ayer unas 71 mil personas fueron inoculadas en el país en los diferentes centros de vacunación.

Dijo que posiblemente en unas dos semanas se logre vencer el rezago que tenía el proceso de vacunación a nivel nacional, comparándolo con el ritmo obtenido en los últimos meses.