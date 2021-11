Las ofertas de Black Friday se extienden cada vez a más de un día, cubriendo todo el mes de noviembre de 2021 e impulsando más las ventas en línea. Y no es para menos. Esta temporada de descuentos tan esperada del año ha mantenido una gran demanda en el país, con ofertas que suponen una gran ventaja para tus bolsillos.

En el 2020, un año de prueba para la economía en general, el Banco Central de la República Dominicana registró un incremento de 11.4 % durante el fin de semana del viernes negro en las transacciones con tarjetas, respecto al año anterior. De acuerdo al informe la cifra “superó con creces las transacciones registradas para las festividades de las madres y padres de ese mismo año”.

Y ante tantas ofertas, ¿cómo sacarle partido o encontrar la que realmente te conviene? Te compartimos algunas ideas:

Busca en los periódicos



Aunque tus compras sean en línea, mantente monitoreando la presan escrita. Las marcas suelen difundir con antelación sus promociones y qué mejor medio que enterarte que consultar el diario e ir identificando las que te convienen. Así, evitas compras impulsivas y vas analizando las ofertas más beneficiosas para ti.

Comercios digitales



Los comercios están impulsando cada vez más las compras a través de sus canales digitales por lo que optan por brindar mayores descuentos y beneficios a los usuarios que adquieran sus productos o servicios en línea.

Sigue las cuentas de las empresas que venden los productos que son de tu interés o suscríbete a sus boletines informativos para que te enteres a tiempo de sus promociones de Black Friday.

También, presta atención a los comercios exclusivamente digitales, que son muy diversificados. Actualmente en la República Dominicana puedes adquirir hasta un seguro full par tu auto, sin moverte de casa, pagando solo por lo que conduces; y con las oportunidades de Black Friday, puedes adquirir una póliza y amortizar a partir de febrero de 2022. Con testa ventajas tienes la oportunidad de asegurar tu vehículo mientras organizas tus finanzas en los próximos meses.

Compra local



Aunque a nivel internacional puedes encontrar descuentos generosos, es importante que evalúes ciertos factores que pueden incrementar su costo. Por ejemplo, las compras mayores a US$200 están gravadas con impuestos. Si lo que vas a comprar es superior a este monto, es de por sí un motivo para reconsiderarlo, pues ya estarás perdiendo beneficios.

Además, recuerda el peso y volumen de lo que estás comprando; al añadir estos valores, que rondan los RD$200 por cada libra, el costo del artículo que piensas comprar en una tienda internacional ya se va pareciendo al precio local.

Usa las ventajas de tus tarjetas



Así como existen mejores ofertas para compras en línea mediante páginas web y apps, también las empresas dan más beneficios por comprar con tus plásticos. Verifica las ventajas que brindan las tuyas y sácales partido.

Y más importante: ¿los tienes limpios y listos para gastar? Recuerda que no son un regalo, sino un crédito al que tienes acceso inmediato y que, pasado 21 días, tendrás que pagar todo el monto que le debas a la entidad de intermediación financiera.

Por lo que conduces



Es un seguro de auto de cobertura completa con los componentes de “pay as you drive” y “pay how you drive”, en los que el cliente paga de acuerdo con la distancia recorrida y recibe beneficios por buenos hábitos de conducción. Este seguro ha representado la mayor disrupción del mercado asegurador dominicano hasta el momento.

Una experiencia virtual ágil y segura



¿Listo para aprovechar las ofertas en UNIT?