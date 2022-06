Mi mayor libido hace que yo tenga que dar el primer paso. Pero él me ha rechazado en el pasado

Por Pamela Stephenson Connolly

Pregunta: Mi esposo y yo no tenemos problemas para comunicarnos, excepto en un tema. Yo tengo una mayor libido que él, pero me cuesta decirle cuando quiero tener relaciones sexuales. Creo que esto se debe a algunas experiencias negativas en las que se lo pedí, pero en las que me rechazó de una forma que me hizo sentir avergonzada. Sin embargo, esas experiencias fueron los casos atípicos entre una mayor parte de experiencias positivas; hemos hablado de ellas muy a fondo para dejarlas atrás. Así que no creo que eso pueda ser el responsable absoluto de esta falta de comunicación, simplemente las palabras no saldrán de mi boca. Tal vez se trate de alguna vergüenza interna por tener una libido más alta que la de mi esposo, pero tendría que ser algo completamente subconsciente porque al pensar y hablar de ello, no me siento así. Simplemente me siento totalmente incapaz de decir que me gustaría tener relaciones sexuales.

Respuesta: Tal vez tu actitud reservada sea buena. En algún nivel, probablemente comprendas lo que ocurre con él y con tu situación, es decir, que (como ya has descubierto) tu esposo no responde bien a un paso verbal audaz, así que tienes que intentar otro enfoque. Piensa detenidamente en un enfoque alternativo, más seductor. ¿Conoces cuáles son los estímulos visuales, olfativos y sensoriales de tu esposo? Si no es así, cuando esté relajado, intenta hablar con él sobre qué es lo que lo excita exactamente. Con esa información, céntrate en crear un entorno cargado de erotismo al que él probablemente pueda responder. Es posible que esto implique un poco de ensayo y error. Asimismo, averigua qué cosas lo pueden desanimar y evítalas.

Pamela Stephenson Connolly es una psicoterapeuta ubicada en Estados Unidos que se especializa en el tratamiento de desórdenes sexuales.



Si te gustaría recibir consejos de Pamela sobre cuestiones sexuales, envíanos una breve descripción de tus inquietudes a [email protected] (por favor, no envíes archivos adjuntos). Cada semana, Pamela elige un problema para responder, que se publicará en línea. Lamenta no poder mantener correspondencia personal. Los mensajes están sujetos a nuestros términos y condiciones: consulta gu.com/letters-terms.

