Hay películas y series que resultan simplemente inolvidables. A algunas de ellas las recordamos por su argumento, por sus personajes o por otras características. Otras, sin duda, se quedan en nuestras mentes por las parejas que las protagonizaron. Basta con oír o ver el nombre de la serie para recordarlas y llenarnos de nostalgia.

A varios años del final de famosas series y películas, Genial.guru te muestra cómo se ven hoy y qué han estado haciendo últimamente las ya míticas parejas que les dieron forma.

1. Anna y William — Un lugar llamado Notting Hill (1999)

Han pasado más de 20 años desde el estreno de la romántica película en la que un chico común y corriente se enamora de una estrella de cine. Sin embargo, todavía hoy, el tema musical “She” muy probablemente nos recuerde a esta carismática pareja y a algunas escenas que resultan inolvidables para cualquier amante de la comedia romántica. Lo cierto es que, en la realidad, los dos están lejos de ser personas anónimas. Sus carreras los han convertido en verdaderas estrellas de cine. ¿Qué están haciendo ahora?

Además del mundo del cine, Julia Roberts sabe moverse muy bien en otros ámbitos, como las fragancias, la moda y hasta las muñecas. En 2009, se transformó en la nueva cara de la marca Lancôme y, al año siguiente, extendió su contrato por 50 millones USD. Y sí, está relacionada con el mundo de las muñecas, específicamente, el de las American Girl. La actriz fue la productora ejecutiva de las primeras películas de la serie de American Girl (basada en la línea de muñecas del mismo nombre), estrenadas entre 2004 y 2008.

La carrera del actor británico Hugh Grant, que es dueño de una productora de cine llamada Simian Films, no ha hecho más que escalar, tanto por sus personajes de cine como por los de la televisión. En 2018, regresó a la pantalla chica para interpretar el papel de Jeremy Thorpe en la miniserie de BBC One A Very English Scandal. La interpretación del actor no ha recibido más que elogios. En enero de 2020, se estrenó The Gentlemen, donde interpreta a un reportero sensacionalista y con pocos escrúpulos. Aunque la película recibió buenas y malas críticas, la actuación de Grant, de nuevo, fue aplaudida: “hilarante”, “cautivador”, “sensacional” fueron los adjetivos más elegidos.

2. Rachel y Ross — Friends (1994-2004)

Desde que comenzamos a verlos tomando café en el Central Park de los años noventa hasta que abandonaron el edificio de Manhattan en 2004, Rachel y Ross han tenido muchas idas y vueltas. No, no fueron la pareja más estable de la serie ni de este grupo de amigos tan divertidos. Sin embargo, hoy, muchos años después del final, resulta que “Rachel y Ross” es una frase que seguramente vendrá rápido al recuerdo de quienes han sido sus ansiosos espectadores.

Jennifer Aniston es superfamosa, por eso quizás nombrar lo que ha sido su carrera después de Friends sea repetir datos conocidos por todos. Sin embargo, tal vez haya algunas facetas suyas de las que no muchos sepan. Por ejemplo, su incursión en el terreno de la belleza, las fragancias, la publicidad y la música. Sí, Jennifer participó en dos videos musicales, creó ocho perfumes, participó en campañas publicitarias y en otras para concientizar sobre distintas enfermedades, fundó marcas para el cuidado del cabello y hasta una productora cinematográfica. En los últimos años, está probando fuerzas en el rol de productora ejecutiva en películas y series de televisión, las cuales también protagoniza. Es muy exitosa y va por buen camino; premios, nominaciones y dos Globos de Oro lo demuestran.

Después de ser el inseguro y enamorado paleontólogo, David Schwimmer siguió su carrera dentro del cine, el teatro y las series televisivas. Fue la voz de Melman, la jirafa hipocondríaca de Madagascar, y en 2005 debutó en teatro, aunque los comentarios expertos revelan que su incursión por estos terrenos no parece haber sido del todo exitosa. También probó en el cine y el teatro como director, aunque, en todos los casos, las críticas han sido regulares.

3. Jack y Rose — Titanic (1997)

Quizás los noventa hayan sido los años de las películas románticas. ¿Cómo olvidar a la pareja de Titanic? La joven rica que deja todo por el joven bohemio y experimentado que después termina enamorado y dando por ella hasta la vida. Pero el tiempo ha pasado y sus protagonistas están verdaderamente lejos de aquellos jóvenes que apenas comenzaban sus carreras. ¿Qué han estado haciendo últimamente?

Después de alcanzar la fama en esta taquillera película, Kate Winslet ha representado papeles muy alejados de la típica protagonista de filmes destinados al éxito. Mujeres de espíritu libre, temperamentales, inquietas, poco sentimentales y desconcertadas, así describe la crítica a quienes elige representar la indudablemente consagrada actriz. Quizás todas estas características que ella busca en un personaje le hayan servido para obtener el papel de Ginny, una mujer en crisis, en la película Wonder Wheel, dirigida por Woody Allen, en 2017. Por su actuación, ganó el premio a la mejor actriz en una película extranjera. Y este reconocimiento público está lejos de ser el primero. En su carrera, la actriz ha ganado un Óscar, Globos de Oro, BAFTA, Emmy y Grammy, entre otros. Sin dudas, una artista muy exitosa.

Quizás no todos sepan que Leonardo DiCaprio es un activo ecologista y que promueve la conciencia ambiental desde la Fundación Leonardo DiCaprio, una organización sin fines de lucro que apoya con regularidad causas benéficas. También fundó la productora Appian Way Productions, de donde surgió Greensburg, una serie de televisión que habla sobre la vida sostenible. En 2016, la revista Time lo incluyó en la lista de las 100 personas más influyentes del mundo.

4. Doug y Carol — ER: Sala de urgencias (1994-2009)

La relación entre el pediatra con fama de rompecorazones y la enfermera era imposible de ocultar dentro del ficticio Hospital Cook County General de Chicago. Ellos fueron los personajes principales en las primeras temporadas de la serie. Eran los originales, quienes estuvieron allí, peleando por la vida de sus pacientes, desde el comienzo.

Al igual que Kate Winslet, Julianna Margulies ha recibido y sido nominada para tan diversos como múltiples premios. Uno de los últimos, en 2014, fue como mejor actriz de drama. Y dos de ellos por su papel protagónico en la serie estadounidense The Good Wife. En 2018 y 2019, participó en dos series más. Una de ellas, The Hot Zone, emitida por National Geographic, fue la mejor calificada de las series con guion en la historia del canal. No hay dudas, Julianna parece estar destinada a los premios y las altas calificaciones.

Además de actor, George Clooney es productor, director y guionista (y un seductor cuya fama de tal va mucho más allá de la pantalla). En el período 2017-2018, Clooney fue, según la clasificación anual de Forbes, el actor mejor pagado del mundo. Más allá de su exitosa carrera y sus ya incontables premios, es un defensor de las minorías, las causas humanitarias y las comunidades que de algún modo están en situación de vulnerabilidad.

5. Edward y Bella — Crepúsculo (2008-2012)

Lo dice la imagen: la química entre ellos es incuestionable. El amor de estos vampiros traspasó las pantallas y contagió a millones de adolescentes. Pero hoy están separados y sus caminos son diferentes, aunque por algunos detalles, sus paisajes aún se parecen. Aquí, lo veremos.

Hoy en día, Kristen Stewart demuestra estar muy lejos de la inocente Bella. Luego de haber alcanzado la fama en un indiscutible éxito comercial, prefirió mantenerse a una sana distancia del estereotipo de la estrella de taquilla. Será por eso que suele elegir el cine independiente o películas que de algún modo se alejen de las luces enceguecedoras de Hollywood. En los últimos años, cruzó el Atlántico para participar en el rodaje de Viaje a Sils Maria, que le valió el premio César a la mejor actriz de reparto. Trabajó con Woody Allen en Café Society y hasta se metió en la piel de la controvertida actriz Jean Seberg en la película que cuenta su vida, Seberg.

Al igual que Kristen, Robert Pattinson siempre prefirió el camino del cine independiente. Ahí es donde sus recorridos parecen acercarse. Luego de interpretar al vampiro, Pattinson evadió las películas de grandes presupuestos. Sin embargo, este último año parece haber vuelto a dejarse atrapar por las pantallas hollywoodenses: será también un caballero de la noche, pero esta vez no un vampiro, sino un justiciero. Interpretará a Batman en Batman. La película, dirigida por Matt Reeves, comenzó a grabarse en enero de este año y se espera para 2021.

6. Ángel y Buffy — Buffy, la cazavampiros (1997-2003)

Ella es la mujer que acepta su destino de cazadora de vampiros, demonios y otras fuerzas oscuras. Y él es quien rompe su corazón en las primeras temporadas de la serie. Aclamada popularmente y por la crítica, su éxito la llevó a expandirse y ramificarse en productos diversos, como novelas, cómics y videojuegos

Sarah Michelle Gellar interpretó papeles protagónicos entre fines de los noventa y casi toda la primera década del 2000. En 2009, tuvo una hija y decidió estar un tiempo alejada de los escenarios. Dos años después, intentó volver al mundo de las series y participó en dos: Ringer y The Crazy Ones al año siguiente. Sin embargo, no tuvo éxito en ese entonces: para ninguna de ellas hubo una segunda temporada. Hoy, alejada de los medios y de su imagen de cazadora, la actriz es dueña de una marca de productos llamada Foodstirs, que vende kits de repostería hechos para niños. La idea es que ellos aprendan a acercarse a la cocina de forma sencilla y segura.

El mundo de David Boreanaz es el de las series. Es famoso por su papel de Ángel y por la serie derivada Angel, que se extendió hasta un año después de Buffy, la cazavampiros. Al año siguiente, en 2005, siguió transitando caminos oscuros, pero esta vez en algo más realista: como agente especial del FBI. Recorrió el mundo del crimen durante más de diez años en Bones, cuya última temporada salió al aire en 2017. Desde ese entonces hasta hoy, es Jason Hayes en la serie de acción militar Equipo Seal.

7. Mulder y Scully — Los expedientes secretos X (1993-2018)

Es una de las series más premiadas de la historia. Fue nominada 141 veces y estas nominaciones se concretaron en 61 premios. Supo ser, al final de su novena temporada, la serie de ficción con más tiempo en pantalla de la historia estadounidense. La tensión amorosa existió entre ellos siempre. Ambos parecían ser el complemento del otro: ella era una mujer de ciencia y, como tal, negaba fenómenos simplemente inexplicables; él creía en ellos. Al tiempo, las creencias de uno comenzaron a filtrarse en el otro y formaron el equipo perfecto. Ahora, ¿qué hay de los actores que interpretaron estos personajes?

El reconocimiento mundial le llegó a Gillian Anderson de la mano de Dana Scully, sin dudas. Pero la actriz supo ir más allá de la agente del FBI, aunque en cierta medida, siguió girando a su alrededor. Desde finales de los noventa y durante la primera década de los 2000, participó de varias películas, dos de ellas relacionadas con los misteriosos expedientes: Los expedientes secretos X: Combate al futuro y, diez años después, Los expedientes secretos X: Quiero creer. También escribió y dirigió uno de los episodios de la serie. En 2013, dio un paso más hacia la oscuridad al protagonizar The Fall, la serie británica en la que interpreta a una detective que sigue el caso de un asesino serial y despiadado. Desenmascararlo le llevó tres temporadas. Desde 2019, protagoniza Sex Education, una serie británica que ya ha anunciado su tercera temporada.

La interpretación de David Duchovny de Hank Moody, el novelista en crisis de Californication, le valió un Globo de Oro al mejor actor en una serie de televisión musical o comedia. Sin embargo, el actor tiene otras dos facetas en las que decidió enfocarse en 2017, cuando anunció su decisión de detener su carrera actoral: es escritor y cantante. Su último papel fue en la undécima temporada de la serie que lo vio brillar: Los expedientes secretos X. Quizás no todos sabíamos, pero el famoso actor es licenciado en Literatura Inglesa, tiene una maestría en esta materia y ha publicado tres libros desde 2015 hasta hoy. Sí, tal vez no muchos estén al tanto de su lado intelectual, ¿y del de músico? En esta faceta, lanzó dos álbumes, uno en 2015, Hell or Highwater y otro en 2018, Every Third Thought.

8. Jack y Kate — Lost (2004-2010)

Los dos fueron protagonistas, principales sobrevivientes del vuelo 815 de Oceanic Airlines. Aunque Kate coquetea también con Sawyer y revolotea entre estos dos hombres tan opuestos, Jack parece tener ojos solo para ella. No solo es difícil para los personajes salir de esta isla misteriosa, quizás también haya sido complicado para sus actores escapar de semejante éxito. Veamos qué ha ocurrido con ellos.

Luego de la serie, Evangeline Lilly dejó en claro algunos objetivos: alejarse de la pantalla chica, redireccionarse hacia el cine, dedicarse a escribir literatura infantil y a su faceta como madre. Aunque rechazó varias propuestas, desde 2011 ha participado en películas de fantasía, aventuras y ficción. Primero, fue Tauriel, la elfa de la trilogía cinematográfica basada en la novela El hobbit. Después, en 2015, entró al mundo de Marvel en la película Ant-Man: el hombre hormiga. En 2013, debutó como escritora con su libro infantil The Squickerwonkers. La propia actriz lo describe como “una serie gráfica diseñada para niños”. ¿Su objetivo? Crear libros para niños que también los adultos disfruten. Una muy buena idea si tenemos en cuenta que somos los adultos quienes les leemos a los niños al principio.

Al igual que su compañera, Matthew Fox anunció que se alejaría de la televisión al terminar la serie. Ese mismo año, viajó a la India y fue voluntario de una misión médica encargada de ayudar a niños que nacen con ciertas enfermedades. Allí observó y hasta ayudó con las cirugías. ¿Se acercaba extrañamente el actor al personaje del cirujano Jack? Luego, en 2011, protagonizó una obra de teatro y, al año siguiente, fue un villano en la película de suspenso Alex Cross, que resultó ser un fracaso comercial. Uno de sus últimos papeles fue en una película de terror posapocalíptica de 2015 llamada Extinction. El resultado tampoco tuvo buenas críticas. Lo cierto es que, desde entonces, ha desaparecido del mundo del espectáculo. ¿Qué ha ocurrido con Matthew? Al igual que la isla que habitó Jack, esto también parece un misterio.

9. Donna y David — Beverly Hills, 90210 (1990-2000)

Duró una década entera y, aunque el primer año tuvo muy poca audiencia, ganó popularidad en su primer verano, cuando siguió con nuevos capítulos mientras sus competidores se tomaban un receso. A partir de entonces, el programa fue un fenómeno mundial y sus protagonistas se convirtieron en ídolos adolescentes. Los personajes de Donna y David fueron de los pocos que se mantuvieron a lo largo de toda la temporada.

Además de actriz, Tori Spelling es autora. Su primera autobiografía, Stori Telling, salió en marzo de 2008 y a los pocos meses había escalado al primer puesto en la lista del New York Times de los libros más vendidos de no ficción. Al año siguiente, fue nombrado como la mejor autobiografía de celebridades. Al parecer, Tori, lejos de molestarse, disfruta mostrando y escribiendo sobre su vida privada. En 2013, participó de un reality show que muestra su vida, la de su esposo y sus cuatro hijos. La serie duró nueve episodios y fue transmitida durante el 2014. Desde entonces, ha participado en películas televisivas. En 2019, en The Masked Singer, la competencia de canto donde celebridades se presentan interpretando temas musicales famosos disfrazados de pies a cabeza, ella fue un unicornio.

10. House y Lisa Cuddy — Dr. House (2004-2012)

Lisa supo ser una de las pocas personas capaces de lidiar con el tóxico, fóbico y brillante doctor House; y a la vez, la actriz supo estar a la altura del protagonista, que arrasó con el resto del elenco. Quizás no todos sepan que el argumento de la serie partió de una columna médica llamada “Diagnóstico” escrita por la doctora Lisa Sanders en el periódico The New York Times. También el hospital donde el doctor trata los extraños síntomas de los pacientes, Princeton-Plainsboro, está inspirado en el Yale New Haven, sitio real que también es el territorio de la doctora Sanders. Pero ¿qué ha sido de esta pareja después de su paso por el mundo de las enfermedades aparentemente inexplicables?

Lisa Edelstein dejó Dr. House en la última temporada por desacuerdos salariales. A partir de allí, interpretó papeles cortos en distintas ficciones, con personajes muy diferentes entre sí. Participó en famosas series, como The Good Wife, House of Lies y Scandal. Sus apariciones, aunque cortas, fueron siempre celebradas. En 2018, la actriz volvió al mundo de los hospitales en la serie The Good Doctor, donde interpreta a una temperamental doctora que en varios aspectos recuerda a Cuddy. Ese mismo año regresó a la comedia y compartió pantalla con Michael Douglas en uno de los mejores títulos de la temporada, El método Kominsky. Queda claro que la carrera de esta actriz viene siendo tan diversa como prolífica.

Hugh Laurie tiene varias facetas, todas relacionadas con el arte. Además de actor, es músico y escritor. Escribió un libro, una novela de suspenso, que fue publicado en Latinoamérica con el título El vendedor de armas. Como músico, toca piano, guitarra, batería, armónica y saxofón. Demostró su talento en este sentido en su propia serie, Dr. House, en diversos programas televisivos y en su grupo de rock, Band From TV, donde es tecladista y vocalista. En 2011, publicó un disco de blues y, al año siguiente, se fue de gira. Estuvo en Estados Unidos, Argentina, Chile, Ucrania, Rusia, Escocia, Reino Unido, Países Bajos, Francia, Suiza, Alemania, Mónaco, España y Portugal. Sí, fue una gira extensa.