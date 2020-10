Hay un compuesto que solo está presente en los aguacates que ayuda a retrasar o prevenir la diabetes, según Investigadores de la Universidad de Guelph, se trata de la avocatina B (AvoB).

Además de deliciosos, los aguacates están llenos de nutrientes (20 diferentes), grasas buenas y fibra. Aportan vitamina E (potente antioxidante), vitamina C, vitamina B6 y potasio. Pero eso no es todo, pues además de contribuir a reducir el riesgo de enfermedades cardiacas, también lo hacen con la diabetes.

La resistencia a la insulina en pacientes diabéticos significa que sus cuerpos no pueden eliminar adecuadamente la glucosa de la sangre. Los investigadores descubrieron que la avocatina B, una molécula de grasa en el aguacate puede mejorar la respuesta del cuerpo a la insulina.

“Los aguacates son clave tanto para los diabéticos como para los prediabéticos”, señaló el Dr. Paul Spanguolo, profesor de ciencias de los alimentos y cofundador de SP Nutraceuticals a Eat This, Not That.

La avocatina B es un bioactivo

Así como de pescado obtenemos ácidos grasos Omega-3 y de las naranjas vitamina C, la avocatina B es un ingrediente bioactivo en los aguacates.

¿Qué efectos tiene AvoB?

AvoB es un bioactivo que puede ayudar a mantener un metabolismo, azúcar en sangre, niveles de insulina y peso saludables en adultos.

¿Qué revelan los estudios con AvoB?

En estudios con ratones con obesidad y resistencia a la insulina, durante cinco semanas se agregó AvoB a sus dietas ricas en grasas y estos pudieron absorber y quemar la glucosa en sangre y mejorar su respuesta a la insulina.

En humanos un suplemento con avocatina se absorbió de manera segura en la sangre sin afectar el riñón, el hígado o el músculo esquelético y también se observó una ligera disminución del peso.

¿Los aguacates son indicados para diabéticos?

Los aguacates son una buena adición en una dieta equilibrada, reducida en azúcares agregados y carbohidratos refinados para mantenerse saludable y prevenir la diabetes.

La Asociación Estadounidense de Diabetes (ADA) señala que comer los tipos adecuados de grasas, también es importante para reducir el riesgo de diabetes tipo 2, enfermedades cardiovasculares, algunos cánceres y otros problemas de salud.

La ADA considera el consumo de aguacate una buena fuente de grasas saludables y destaca el efecto protector que tienen sobre el corazón.

¿Por qué es importante que el aguacate sea un alimento bueno para el corazón?

El nivel alto de glucosa en sangre debido a la diabetes puede dañar los vasos sanguíneos y los nervios que controlan el corazón. “Los adultos con diabetes tienen casi el doble de probabilidades de morir de una enfermedad cardíaca o un derrame cerebral que las personas sin diabetes”, señala el Instituto Nacional de Diabetes y Enfermedades Digestivas y Renales.