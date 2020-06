Cómo lograr una vagina estrecha: Remedios y Ejercicios

El envejecimiento, los cambios hormonales, el embarazo y el parto pueden ensanchar la vagina. Te mostramos unos tips para estrechar la vagina.

Para muchas mujeres, la pérdida de elasticidad y el ensanchamiento de tu vagina puede convertirse en un problema de salud mental. Es algo que puede afectar a tu autoestima y en tu confianza a la hora de tener relaciones de pareja. Además, existe el agravante de que en las relaciones sexuales no se disfruta al máximo.

El hecho de no poder recibir placer vaginal produce estrés y eso es algo que juega en contra de cualquier mujer. No solo aumenta el placer para la mujer sino también para el hombre. Los expertos aseguran que el placer no está definido por el tamaño del pene sino en su firmeza y tonificación, así como en los movimientos que se realicen con él.

Con una vagina más estrecha se estimula más el pene y la mujer puede experimentar más placer en la penetración. Además, puede ayudar a alcanzar el orgasmo con una mayor facilidad, sobre todo porque proporciona una mayor fricción. Cuando el hombre penetra, empuja en la vagina y clítoris y labios inferiores se mueven hacia abajo. Esto ayuda a estimular la zona, permitiendo llegar al orgasmo a través del coito.