La insuficiencia cardiaca surge cuando el corazón no es capaz de cumplir de forma adecuada con su función: bombear la sangre a todo el organismo. Es una enfermedad grave, pero también prevenible y tratable. Se calcula que una de cada cinco personas mayores de 40 años la padecerá a lo largo de su vida.

El tratamiento de esta patología se apoya en distintos medicamentos y procedimientos médicos, así como en un estilo de vida saludable basado en el ejercicio físico regular y una alimentación adecuada. Javier de Juan y Catalina Munera, médico adjunto del Servicio de Cardiología y enfermera de la Unidad de Insuficiencia Cardiaca del Hospital 12 de Octubre, de Madrid, indican que, si no existen contraindicaciones específicas “se recomienda una alimentación variada, suficiente y equilibrada, con abundantes vegetales (verduras y fruta), pescados, carnes poco grasas, huevos, lácteos, legumbres y cereales integrales (pasta, arroz, pan, avena)”.

Los alimentos que deben evitarse son, principalmente, los productos procesados, preparados y elaborados industrialmente que contengan sal, grasas trans, azúcares añadidos… Habrá que limitar las grasas de origen animal, como la carne roja, y derivados como la mantequilla. También los alimentos ricos en azúcares simples, la bollería y pastelería o las cremas dulces.

Evitar el exceso de sal



Javier Segovia, jefe de la Sección de Insuficiencia Cardiaca y Trasplante del Hospital Puerta de Hierro-Majadahonda, de Madrid, y miembro de la Sociedad Española de Cardiología (SEC), abunda en la importancia de “llevar una dieta variada, sin excesos de sal ni de calorías”.

Los expertos aclaran que no es preciso eliminar completamente la sal si no se aconseja de forma expresa por la situación clínica del paciente y recuerdan que la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda no consumir más de 5 gramos al día porque una mayor ingesta eleva las probabilidades de padecer hipertensión.

La mejor manera de reducir el consumo de sal es evitar los alimentos que contienen grandes cantidades de sodio y eliminar los platos preparados, los ahumados y los snacks. “O, en caso de consumirlos, hacerlo de manera muy puntual”, recalca Segovia.

En cuanto a los sazonadores bajos en sodio sustitutivos de la sal, los especialistas advierten que pueden ser peligrosos por su alto contenido en potasio. En su lugar, “podemos considerar aliñar la comida con diversos tipos de especias, hierbas aromáticas frescas o secas, vinagres y zumo de limón”, propone Munera.

¿Conviene tomar suplementos nutricionales?



Algunos pacientes que reciben diuréticos (fármacos para orinar más) en dosis altas tienen tendencia a perder potasio por la orina y pueden requerir la administración de suplementos de potasio. No obstante, conviene tener en cuenta, tal y como asevera Segovia, que también “hay pacientes con insuficiencia cardiaca con tendencia a la hiperpotasemia (exceso de potasio), que tiene igual gravedad que su carencia”. Por esta razón, será el médico, “con la ayuda de análisis de sangre periódicos, el que establecerá si un paciente necesita suplementos de potasio y en qué cantidad”.

De juan agrega que la recomendación general de no tomar suplementos sin prescripción médica “también se aplica a los productos de herbolario, ya que pueden interactuar con la medicación”.

Refrescos y alcohol restringidos



La hidratación es fundamental, pero no todas las bebidas son igual de recomendables. Los refrescos bajos en calorías, “se pueden tomar de forma esporádica, aunque no tienen un aporte nutricional que los haga aconsejables como alternativa al agua, que es la mejor opción para hidratarse”, afirma Munera. Además, se debe considerar su contenido en sodio antes de tomarlos.

De Juan hace una puntualización importante sobre la hidratación en estos pacientes: “Una de las complicaciones de la insuficiencia cardiaca puede ser la retención de líquidos y que los pacientes necesitan reconocer los signos de esta situación que les puede poner en peligro”. El cardiólogo advierte que, si esto ocurre, especialmente en fases avanzadas de la enfermedad, “conviene limitar la ingesta de líquidos a menos de dos litros diarios”.

En cuanto al alcohol, recuerda que “no está justificado recomendar su ingesta a la espera de beneficios para la salud”. Asimismo, en algunos pacientes la causa de la insuficiencia cardiaca es, precisamente, el consumo abusivo de alcohol. En estos casos se recomienda la abstención de cualquier cantidad de alcohol.

En el resto, la recomendación general es no sobrepasar las dos unidades de alcohol al día en hombres y una unidad diaria en mujeres. Una unidad es el equivalente a un vaso pequeño de vino o una caña de cerveza.

Dieta mediterránea y regularidad



“La dieta mediterránea baja en sal resume las recomendaciones generales para estos pacientes”, subraya Munera. El cardiólogo del Hospital Puerta de Hierro añade que, junto a este patrón de alimentación, hay otro elemento que cobra especial relevancia: la regularidad en los hábitos de alimentación, que “contribuye a llevar mejor el tratamiento (por ejemplo, al tomar la medicación aproximadamente a las mismas horas) y a evitar descompensaciones de la enfermedad.

Asimismo, el experto declara que comer sano “no tiene por qué ser aburrido”. Por ejemplo, como tentempié para la media mañana o la merienda se pueden sustituir los snacks ultraprocesados por una ración de entre 20 y 30 gramos de nueces, que aportan fibras, vitaminas, minerales y antioxidantes y ayudan a mejorar la elasticidad de los vasos sanguíneos.

También se puede optar por frutas sabrosas como las fresas, la sandía, las cerezas, los arándanos o la papaya, que según Segovia “constituyen una muy buena opción debido a su riqueza en licopeno, que tiene propiedades vasodilatadoras que protegen de la hipertensión arterial y de la formación de coágulos, reduce la producción de colesterol y protege frente al ictus”.

