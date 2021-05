La comisionada de cultura en los Estados Unidos, Lourdes Batista Jakab negó que su gestión tenga conflictos con dirigentes de ambos sexos del PRM nombrados en esa entidad, añadiendo que tampoco se vejan ni se maltratan empleados, como se denunció la semana pasada.

La funcionaria explicó que en el Comisionado Dominicano de Cultura (CODUCUL), no ha pasado nada de eso.

“Aquí, no se ha dado maltratos y no se ha vejado a nadie porque yo soy un ser humano espiritual”, agregó.

“Si se estuvieran maltratando empleados, las cosas aquí no estuvieran como están y no me hubiese preocupado por comprar sillas y escritorios para que ellos estén cómodos”, indicó.

“No tiene sentido que los ponga cómodos para maltratarlos”, expresó.

“Simplemente lo que pasó fue con una empleada, Marisol Calderón, que a ella se le reasignó al Departamento de Comunicaciones porque trajo su certificado de que es periodista”, explicó la comisionada.

“Una de las cosas que hemos hecho aquí es la de que cada persona esté en la posición de su área, no se ha maltratado a nadie ni ha habido vejaciones y mucho menos yo, que soy una mujer feminista hacérselo a otra mujer”, dijo.

Batista Jakab desmintió denuncias de vario dirigentes perremeístas que aducen en la declaración que ellos están siendo hasta degradados de las funciones para las que fueron nombrados en CODUCOL y que la comisionada maneja la entidad a su antojo, manteniendo dividida la empleomanía para lo que creó dos grupos, uno para que le responda y complazca su ego.

