Comenzó en el trap pero ahora es el artista más escuchado del mundo: la historia detrás de Bad Bunny

El cantante originario de Puerto Rico se ha convertido en uno de los fenómenos más grandes de la industria en las últimas décadas, siendo reconocido hasta con dos premios Grammy

La era de la música vía streaming ha permitido que cientos de artistas tengan la posibilidad de ser escuchados sin la necesidad de tener una disquera o adaptarse a los géneros históricamente dominantes. Algo que ha generado que el reggaetón se convirtiera en lo más popular en la industria y nuevas leyendas urbanas nacieran, como es el caso de Bad Bunny.

Sin embargo, no siempre fue así y mucho menos se dedicaba a dicho estilo musical, pues existió una paulatina transición del trap al que sus más fieles fans conocen muy bien, aunque para el público en general su nombre sea relacionado de forma directa con el popular “perreo”.

Solo han pasado algunos años desde que el puertorriqueño debutó en el mundo trap con éxitos como Otra noche en Miami, Caro, Estamos Bien y aunque son muy populares y recordadas entre base de seguidores, la historia inició en el 2016 siendo solo un colaborador de un rapero ya bien posicionado dentro del género, Arcángel, y dentro de un sencillo que pese a la crítica negativa fue aclamado por miles de fanáticos.

El cantante debutó en el 2016 EFE/Rimas Music

Benito Antonio Martínez Ocasio, mejor conocido como Bad Bunny, se ha convertido en uno de los máximos exponentes de trap latino, antes de conocer la gloria con el reggaetón. Oriundo de Puerto Rico, el intérprete de Dákiti inició con sus primeros acercamientos a la música a través de la plataforma de SoundCloud, en donde comenzó a ganar gran popularidad gracias a su talento y voz única.

Mientras trabajaba como empacador en los Supermercados Econo, durante 2016, Bad Bunny lanzaba música como un artista independiente y su primer gran éxito antes de saltar a la fama fue Diles, tema que llamó la atención del productor DJ Luian, quien lo contrató para su sello discográfico Hear This Music y lo introdujo al equipo de productores Mambo Kingz.

De esta manera amateur, Bad Bunny se presentaba en shows pequeños y gracias a la aceptación del público, es que decidió producir sus temas profesionalmente, dando así el inicio a una carrera plagada de éxitos. Creció junto a sus padres y sus dos hermanos menores, Benie y Bysael, a quien considera sus mejores amigos.

Él se declaró afortunado por haber crecido y haberse criado en un hogar feliz. Pronto empezó a mostrar un interés innato por la música. Llegó a apuntarse al coro de la iglesia solo para matar su curiosidad y colmar sus ganas de empezar una carrera profesional en la música.

“¿Sabes cuánta gente tiene jodiendolo para grabar con él? A lo mejor él espera que Arca lo llame. Yo me conformo con verlo crabr*n, sabes. Yo fui el primero que grabó con él, ese hombre me llamó el día de los padres y me felicitó y me dijo ‘Solamente he felicitado a dos personas el día de hoy, a mi padre y a ti. A mí se me salieron las lágrimas, porque uno de mis logros más grandes es eso que me acabas de decir, que yo fui el primero que grabó con él, ese es el Grammy que nunca voy a tener y eso es porque él sí se lo ganó y me seguiré ganando un par más porque los artistas que yo conozco son los que recogen los premios”, expresó Arcángel en entrevista con Molusco TV.

“Soy Peor”: el primer éxito trap internacional

“Sigue tu camino que sin ti me va mejor. Ahora tengo a otras que me lo hacen mejor. Si antes yo era un hijueput* ahora soy peor. Ahora soy peor, ahora soy peor por ti”.

Soy Peor cuenta con uno de los versos más populares del cantante y también forma parte del éxito inició musical que en 2016 lo puso en el radar mundial, pues aunque no era sonado en radio y televisión, las plataformas musicales como Spotify o de video como YouTube reflejaron en sus cifras los niveles de alcance que empezaba a tener, siendo una promesa que solo tardó dos años más en tener un disco de estudio con el respaldo de una de las compañías discográficas más grandes del mundo.

Bad Bunny ha sido parte del top 5 de los artistas más escuchados en el mundo desde el año 2019 (Foto: Instagram)

“X100pre”: el primer álbum de estudio

Tras diversos sencillos virales en redes sociales, pero una dura crítica debido a su estética, contenido lírico y público al que aparentemente iba dirigido su estilo, la primera oportunidad oficial llegó y con ella la unión del trap y el reguetón dentro de algunas de sus canciones más populares.

La popularidad empezó a generar que todos aquellos que eran sus detractores se convirtieran en nuevos fans, pues el auge del reggaetón superó por completo a los dos estilos que históricamente habían dominado la industria: el pop y el rock. Sin embargo, el cantante aún no era la estrella mundial que ahora es y mucho menos era considerado como un reggaetonero, pues su trap seguía presente.

“La canción”: la fusión con J Balvin que lo convirtió en reggaetonero

Bad Bunny besó a J Balvin luego de su performance en la ceremonia

La canción es el sencillo del colombiano y el puertorriqueño más popular en la historia de ambos, pues el número de ventas o de transmisiones vía streaming ha reflejado que posiblemente sea el clásico que los recordará por el resto de sus carreras. Se lanzó el 2 de agosto de 2019 como el primer sencillo de su álbum colaborativo Oasis.

Alcanzó el número uno en México y Estados Unidos en las listas de popularidad más importantes, pero en peculiar dicha canción es considerada como el paso final del Conejo Malo entre el trap y el reggaetón.

‘San Benito’ rompiéndola en las pantallas chicas y grandes

Pese a sus dotes musicales que se han robado la atención de sus ávidos fanáticos y de la opinión pública, San Benito ha permitido mostrar una nueva faceta dentro del mundo actoral, participando en series y películas. Dentro de su colaboración en alguna producción actoral, Bunny se ha destacado en Narco: México donde dio vida a Kitty Páez.

Bad Bunny junto al actor americano Brad Pitt (Photo by Michael Tran / AFP)

El artista más escuchado en el mundo

El conejo malo lo hace de nuevo, pues de acuerdo con cifras compartidas por la plataforma musical de streaming Spotify, el cantante que acumula mayor número de escuchas en 2022 fue el puertorriqueño Bad Bunny. El intérprete de Me porto bonito y Ojitos lindos superó en la lista a Taylor Swift, Drake, The Weeknd y BTS.

México es el país que más consume su música (Foto: Twitter/@suconejitomalo)

Con 60 millones 754 mil personas, que han colocado también las canciones Me porto bonito y Tití me preguntó en los lugares cuatro y cinco de las canciones más escuchadas en el mundo, Bad Bunny ha hecho historia para su país, el género musical e incluso la oportunidad de que los hispanos tengan el impacto que los de habla inglesa ha tenido en a lo largo de la historia. infobae.com