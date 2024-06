Columna desde NY

Ramón Mercedes

Por Ramón Mercedes

►El PLD: Los llamados sabiólogos y todólogos de la política vernácula dominicana en los nuevayores, después de debatir la situación del PLD llegaron a la conclusión: 1- Danilo Medina se quedará como presidente de la entidad por ser el líder de ese partido, y así lo demandarán los comités Político (CP) y Central (CC), dirigentes y militantes de la organización. 2- Charlie Mariotti será sustituido de la secretaría general. 3- No se reducirán los miembros del Comité Político (CP), “podrían” haber cambios y nuevos miembros jóvenes. Sus funciones ahora serán similares a las desempeñadas como cuando se formó el partido (trabajo y trabajo). 4- Es posible, diiicen, que en el nuevo congreso, adelantado ahora, se instaure que el CP tome participación directa y compartida con las decisiones del candidato presidencial y se le impongan directrices. 5- Tampoco habrá reducción en el Comité Central (CC). 6- El candidato presidencial para el 2028 sería escogido en el 2027, debiendo ser reconocido en toda RD, con capacidad, visión y liderazgo demostrados. En Queens cantan = https://www.youtube.com/watch?v=ifS99okCSzo

►Evolución del PLD en últimas campañas: Sabiólogos dominicanos en Brooklyn diiicen que el PLD va de palo para leña: En las elecciones del 2026, siendo Danilo Medina su candidato presidencial obtuvo 2,847,438 (66.3%) de los votos presidenciales en RD. En el 2020, siendo Gonzalo Castillo (El Penco) su candidato adquirió 1,537,041 (37.46%). En el 2024, siendo Abel Martínez su candidato sacó 453,468 (10.39%) ¡Huumm!

►Se identifican: Muchos peledeístas en NY se identifican, soterradamente, con lo planteado por el alto dirigente del PLD, Francisco Javier García, de que la mala conducción de Abel Martínez como candidato presidencial llevó a la entidad a jugar un mal papel en el pasado proceso y poner en bandeja de plata el triunfo en primera vuelta del presidente Luis Abinader. Averiguamos, diiicen que cuando Abel fue escogido como candidato presidencial el partido tenía un 35%, el presidente Abinader un 37% y Leonel Fernández un 21%. Además, es como dice Javier García, que Abel no recorrió el país, y tenía que hacerlo frente a dos experimentados candidatos (Abinader como presidente y Leonel 3 veces presidente). Tampoco asistía semanalmente a los medios de comunicación como ameritaba su candidatura. Duró 5 meses para hacerlo. Tardó meses en definir un slogan, frase esencial para promover una candidatura. Diiicen que el equipo de campaña de Abel en NY sustituía la dirección del partido en todas las actividades de la pasada campaña, era sectario. ¡Uff! Peeeero, los peledeces en NY diiicen que la organización, con estructuras políticas en todo el país, emergerá como partido mayoritario y competitivo en el 28, porque es como el “Ave Fénix”, que resurge de sus propias cenizas. ¡Ay!

►Realidad de partidos RD en USA: Las votaciones de los dominicanos empadronados (614,455) en USA ante la JCE durante las pasadas elecciones presidenciales fueron muy bajas para los partidos mayoritarios (PRM, PLD, FP y PRD) y otros que participaron en el pasado proceso electoral. Ver = https://actualidadneoyorkina.com/?p=3696

►Llaman renovar FP-USA: Dirigentes y militantes de la FP en NY, NJ, y PA, pidiendo reservas de sus identidades, hacen un llamado al presidente nacional del partido, Leonel Fernández, para renovar completamente la dirigencia de esa entidad, principalmente en la circunscripción 1-USA con más del 60% del electorado en el exterior. No obtuvo un solo diputado, las votaciones en los estados fue muy baja y todo eso por canibalizarse entre ellos mismos durante la campaña, diiicen. Chismes fueron y vinieron cientos de veces, y nada de hacer el trabajo político, los “leoncitos” no motivaban los votantes y hubo una bajísima votación en todos los estados, y ahora ellos andan como si nada, culpándose uno al otro. ¡Uff! Veamos: Los dominicanos empadronados en EUA ante la JCE fueron 614,455, de los cuales votaron 110,774 (18,03 %) y 503,681 (81,97 %) no lo hicieron. En el estado de NY con 273,523 empadronados, la FP adquirió 7,828 (2.86 %) del padrón estatal. En NJ con 112,788 empadronados obtuvo 3,426 (3,04 %) del padrón estatal. En Pensilvania con 47,529 empadronados sacó 1,702 (3,58 %). En Washington DC con 21,384 empadronados conquistó 476 (2,26 %). En Massachusetts con 59,610 empadronados sacó 2,019 (3,38 %). En Providencia con 25,266 empadronados obtuvo 747 (2,96 %). En California con 3,766 empadronados la FP consiguió 25 (0,66 %). En Miami con 37,586 empadronados el partido conquistó 1,087 (2,89 %). En Orlando con 32,108 la FP adquirió 805 (2,51 %) del padrón electoral. Diiicen que si “El León” deja todo igual los “leoncitos” tendrán que leer la obra de Gabriel García Márquez “Crónica de una muerte anunciada”, otros comentan “Guerra avisada no mata soldado, y si lo mata es por descuidado” ¡Ay, ay, ay!

►PRM-NY paga US$500.00 por una misa: El PRM-NY pagó US$500.00 (equivalente a 29 mil pesos dominicanos) el pasado 24 de mayo en la Iglesia Santa Cruz, ubicada en la avenida Fort Washington con la calle 179, en el Alto Manhattan, por el cura de allí oficiar una misa por la victoria que obtuvo el partido de gobierno el pasado 19 de mayo en la circunscripción 1-USA y que coordinara el cónsul Eligio Jáquez. El cheque No. 144 del Banco Chase, con fecha 5-24-24 está firmado por el alto dirigente del partido Manny Félix, asistente del cónsul y secretario de organización de la seccional perremeísta. El cheque fue de la cuenta personal de Félix, pero el consulado se lo repuso, nos informó una dama a lo interno de la sede consular. Ver = https://ecodelpueblo.com/contenido/1423/nota-de-prensa-del-consulado-general-rd-en-ny

►Millones de pesos en asesores Gobierno-RD: Lectores nuestros en El Bronx nos envían lo siguiente. Ni quito ni pongo. Cientos de millones de pesos dominicanos pagan múltiples instituciones del gobierno a asesores. Ver = https://panorama.com.do/topasesores/ Detalles: 1- LMD asigna $2,259,000.00 mensual para 26 asesores, anual más de $27 millones. 2- Caasd con $1,245,765,00 mensual a 14 asesores, anual más de 14 millones. 3- Consejo Nacional de la Competitividad con $1,300,000,00 a 7 asesores, anual más de 15 millones. 4- Ministerio de la Vivienda con $5,470,241,00 a 24 asesores, anual más de $65 millones. 5- Tarjeta Supérate con $1,525,000,00 a 9 asesores, anual más de $18 millones. 6- Interior y Policía con 1,820,000,00 a 15 asesores, anual más de $21 millones. 7- Ministerio de Cultura con 1,990,350,63 a 16 asesores, anual más de $23 millones. 8- Industria y Comercio con $2,020,000,00 a 12 asesores, anual más de $24 millones. 9- Gabinete Social con $2,415,000,00 a 18 asesores, anual más de $28 millones. 10- Agricultura con $5,260,500,00 a 52 asesores, anual más de $63 millones. 11- Ministerio de Educación con $8,425,633,10 a 64 asesores, anual más de $100 millones. 12- Oficina Gubernamental de Tecnología de la Información y Comunicación con $2,180,000,00 a 12 asesores, anual más de $26 millones. Un ciudadano en Queens vociferó “Lo que nada nos cuesta, hagámoslo fiesta”. Otro contestó “Fiesta y mañana gallo” y faltan más. ¡Bueeeno!

►Precaución al visitar RD: Al viajar a la RD hay que tener precaución, diiicen en Brooklyn. 157 muertes violentas en lo que va de 2024 = https://www.diariolibre.com/actualidad/sucesos/2024/06/06/157-muertes-violentas-en-lo-que-va-de-2024-en-rd/2740291 Además, por la imprudencia del dominicano al conducir, más de 2.900 personas murieron en 2022 en accidentes de tráfico, informa el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant). En 2023 esa institución registró 1,994 muertes por accidentes y miles de heridos. A final del pasado mes de mayo, delincuentes atracaron una sucursal del Banreservas en Santiago. Días después otra sucursal, ahora del Banco Popular, ubicada en la avenida Gregorio Luperón en el DN. El pasado viernes, cuatro delincuentes asaltaron una casa de cambio en Los Mameyes, hiriendo al propietario. Ver: https://listindiario.com/videos/20240607/asaltan-casa-cambio-mameyes-hieren-propietario_811896.html Diiicen que la PN está haciendo su trabajo para garantizar la paz y orden entre la ciudadanía. Ha apresado varios de los delincuentes, otros han muerto “en intercambios de disparos”, y los otros están siendo perseguidos activamente para apresarlos. ¡Bien! Coinciden decir en Queens.

►¿Se inscribió en el PRM-NY?: Nos escriben lectores en El Bronx preguntándose que si es cierto que el presidente de la base de taxi High Class, Antonio Cabrera (Tuly), junto a empleados de la base, se inscribió en el PRM, y que como muestra de su entrega total al partido de gobierno facilitó gratuitamente el local de Beverly Hills Manor para celebrar su triunfo y el de la reelecta diputada Kenia Bidó. Hace varios días, al llegarnos la información, escribimos a Tuly por WhatsApp, como de costumbre, preguntándole si es cierto o no, recibiendo como respuesta el silencio, quedarse callado. El que calla otorga, dice el refrán pueblerino. Felicidades a Tuly, él tiene pleno derecho de inscribirse en el partido que le dé la gana, y si gana, con más razón, diiicen en el Alto Manhattan.

►Un valor dominicano en NY: Soraya Medrano, artísticamente conocida como “Soraya Internacional”, oriunda de Santiago de los Caballeros, es artista, dinámica, social, interactiva, de presencia admirable, sencilla y trabajadora. Empezó en el arte a los 12 años en su natal ciudad, destacándose como joven talentosa, visualizándose más allá del arte y la cultura, siendo propietaria de centros de belleza y estilismo en RD. Llega a USA en el 1994 y labora como estilista de Johnny Ventura y Elvis Martínez, entre otros. Formó parte del grupo de bailarín de Miriam Cruz. Hizo su primera canción titulada (2011) “Cambia tu Vida”. Actualmente posee su banda, y viene haciendo presentaciones en varios países, lugares de EUA y en la RD. 561-946-8867 y 347-353-3899. Si usted la ve caminar por ahí, como lo hace de costumbre, dígale “Soraya, usted es un valor dominicano en NY”.

►Cultura general: El 30 de mayo de 1934 fue consagrado el Himno Nacional de la RD por Trujillo. En 1883 lo habían compuesto Emilio Prud – Homme y el músico José Reyes. Muchos se preguntan: 1- ¿Por qué solo se interpretan las cuatro primeras estrofas? 2- ¿Dónde y cuándo debe interpretarse el himno? 3- ¿Está permitido aplaudir al terminar la interpretación del Himno Nacional? Detalles. Ver = https://almomento.net/aspectos-poco-conocidos-de-nuestro-himno-nacional/

►Servicio comunitario: En USA hay miles de millones de dólares en efectivos “no reclamados” por parte de sus propietarios, ya sea un cheque no cobrado de un empleador o proveedor de seguros, o dinero que alguna vez perteneció a un miembro de la familia que falleció, provenir de acciones, bonos, fondos mutuos, cheques de viajero, certificados de depósito o ingresos de pólizas de seguros de vida. Entre los beneficiados pueden figuran dominicanos. Para verificar si tienes dinero no reclamado, visitar = https://www.missingmoney.com/ y para buscar por estado, visitar = https://unclaimed.org/

►Salud: En la era moderna, uno de los mayores peligros para la salud no proviene de enfermedades infecciosas, sino de algo aparentemente inofensivo: La Inactividad. Pasar largos periodos sentados puede parecer inofensivo, pero estudios recientes demuestran que ser sedentario puede ser más perjudicial para la salud de lo que se pensaba anteriormente. Este estilo de vida incrementa el riesgo de enfermedades crónicas y también puede reducir significativamente la esperanza de vida. Ver = https://eldia.com.do/que-le-pasa-al-cuerpo-cuando-se-lleva-una-vida-sedentaria/

►Sobre el español: Vilipendiar = Despreciar a alguien, ofenderlo o humillarlo..

►Dólar y euro hasta este domingo 9: Compra del dólar 58.69 y venta 59.64. Compra euro 62.98 y venta 66.03

►Combustibles: Del 8 al 14 de junio: Gasolina Premium a $290.10. Regular a $272.50…Gasoil Optimo a $239.10 y el Regular a $221.60. Gas licuado a $132.60 y el Gas Natural $43.97.►Para comunicarse con nosotros: Escribir a [email protected]