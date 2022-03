La Confederación Nacional de Trabajadores Dominicanos (CNTD), solicitó a las autoridades competentes detener la importación de vehículos chatarras, los cuales en su mayoría, debe hacérsele la conversión en el guía, lo que representa un peligro para quienes adquieren este tipo de vehículos en el mercado local, así como para la población en sentido general.



El presidente de la CNTD, Jacobo Ramos, deploró que las operaciones de este tipo de industrias en el país contribuiría a incrementar las estadísticas en los accidentes de tránsito y muertes por esa causa, ya que son vehículos inestables y muy riesgosos para el tránsito en el país.

Jacobo Ramos, líder de la CNTD

La Confederación Nacional de Trabajadores Dominicanos (CNTD), solicitó a las autoridades competentes detener la importación de vehículos chatarras, los cuales en su mayoría, debe hacérsele la conversión en el guía, lo que representa un peligro para quienes adquieren este tipo de vehículos en el mercado local, así como para la población en sentido general.



El presidente de la CNTD, Jacobo Ramos, deploró que las operaciones de este tipo de industrias en el país contribuiría a incrementar las estadísticas en los accidentes de tránsito y muertes por esa causa, ya que son vehículos inestables y muy riesgosos para el tránsito en el país.



Precisó que en el país se necesita crear más empleos a través del sector empresarial, pero planteó que no puede ser bajo ningún criterio, sobre la base de poner en peligro la vida de la población, como en este caso.



Debido a esta situación, rechazó la propuesta de la empresa Conversiones del Caribe, S.R.L, quien tiene como propósito instalarse en la Zona Franca Industrial de Quisqueya, en San Pedro de Macorís, para dedicarse a la importación de vehículos chatarras desde Japón para cambiarle el guía, lo que según explicó representa un peligro para la población Dominicana.



El dirigente sindical, Jacobo Ramos, exhortó además al Consejo Nacional de Zonas Francas de Exportación, rechazar la solicitud No.1589-2022, formulada por dicha compañía, al recordar que solicitudes con esos mismos fines han sido objetadas en ocasiones anteriores, por la peligrosidad que representan para la población este tipo de industria, así como para el sector empresarial debidamente constituido.



Planteó “No es la primera vez que se hace ese ensayo en la República Dominicana, de traer vehículos al país para cambiarle el guía, una vez se propuso importar vehículos europeos con ese propósito y eso fue rechazado, debido a la peligrosidad que representa para el país, que registra una tasa de accidentes de tránsito sumamente alta, lo que es absurdo que se intente instalar este tipo de Industrias” advirtió Ramos.



Dijo además, “estoy seguro que si buscamos el informe de porqué esa solicitud fue rechazada aquella vez en el propio Consejo de Zonas Francas para la Exportación, yo pienso que vamos a encontrar la respuesta técnica de porque no se puede instalar una empresa con esas características en la República Dominicana” observó.



Consideró que sin lugar a dudas, la importación y comercialización de este tipo de vehículos pone en riesgo la vida de la ciudadanía, debido a que no ofrecen estabilidad en su desplazamiento, según explicó.



Afirmó que está comprobado que en los países donde se distribuyen estos vehículos se han incrementado las estadísticas de accidentes de tránsito, como resultado de la implementación de este tipo de industria, que no ofrecen ningún tipo de seguridad para la ciudadanía en sentido general.



“Yo pienso que el Consejo de Zonas Francas para la Exportación debe hacer una consulta mucho más amplia y rechazar esa propuesta, buscar el informe sobre las observaciones que motivaron aquella vez el rechazo a dicha solicitud, y objetar nuevamente la instalación de esa compañía, que a todas luces pone en peligro la vida humana, especialmente de quienes adquieren un vehículo de esa categoría en el mercado local” indicó.



Entiende que los promotores de este tipo de negocios arbitrarios, son empresarios que pretenden hacer dinero a toda costa, sin pensar en la gente y “por eso reiteramos nuestra posición de que a la hora de evaluar la solicitud de esa empresa que busca instalarse en la Zona Franca Industrial de Quisqueya, sea objetada, ya que la misma tiene un despropósito y eso no le combiene al país” concluyó el presidente de la CNTD, Jacobo Ramos.