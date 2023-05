Club Fénix confirma participación en tercera puntuable Licimadi 2023

What’s your Reaction? 0 0 0 0 0 0

SANTO DOMINGO.- El Club Deportivo y Cultural Fénix confirmó su participación en la tercera carrera puntuable correspondiente al XXVIII Campeonato de Ciclismo Máster LICIMADI 2023 que se disputará este domingo en el circuito Higüero-Los Cocos.

Así lo informó John Andrés Pérez, director técnico del conjunto azul que competirá en las categorías Pre-Máster, Máster A, Máster C, Máster D, Máster E y Máster R del certamen organizado por la Liga de Ciclismo Máster del Distrito Nacional (LICIMADI).

Pérez indicó que todos sus ciclistas se han venido preparando para esta prueba en la que buscarán colocarse en una mejor posición en sus respectivas divisiones.

Indicó que en la Pre-Máster (ciclistas élite de segundo nivel), el Fénix tiene como representantes a Marcos Olivo (La Rabia), Edwin Rodríguez (Flash) y Gerson Genao.

En tanto, en la Máster C (50-59 años) competirán con los jerseys azules los destacados Raymond Hernández (Batata) y Joaquín De Jesús (Bolón).

En la Máster D (60-66 años) sólo accionará Ramón Olivo (Bobolandia), quien figura en la octava posición de esos encasillados.

Mientras en la Máster E (67 años en adelante) competirán Carlos Jorge (Arcoplan) y Miguel Marmolejos (Mirador).

Jorge está segundo en la clasificación que lidera el santiaguero Máximo –Tintán– Gómez (Pegacol-V2C). Marmolejos se encuentra en la quinta casilla.

En la Máster R (Recreativos), el Fénix será representado por el bonaerense Benjamín Ramírez (El Brujito), quien se encuentra ubicado en el Top-10 de dicha división.

El Fénix cuenta con la colaboración de La Bicicletería, Arcoplan, Poppy Cheques, Ezequiel Henríquez, City Bike, Luis de la O (Moronta), Grúas El Brujito, Foto IveMar, Batata Bike, Monique Boutique, deciclismoymas.blogspot.com y Molivo Bike Pakas (Molivo Press).

Matriz de la carrera

Circuito Higüero-Los Cocos (26 kilómetros)

Primera Manga

8:00A.M. MÁSTER B. Tres vueltas.

8:05 A.M. MÁSTER C. Dos vueltas.

8:07 A.M. MÁSTER D. Dos vueltas.

8:10 A.M. FEMENINA OPEN. Dos vueltas.

8:14 A.M. FEMENINA RECREATIVA. Dos vueltas.

8:15 A.M. MASTER E. Una vuelta.

Segunda manga

10:00 A.M. MÁSTER A. Tres vueltas.

10:10 A.M. Pre-MÁSTER. Tres vueltas.

10:12 A.M. RECREATIVO. Dos vueltas.

10:14 A.M. SPORT. Dos vueltas.