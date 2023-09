Clarissa Molina habla sobre su ruptura con Vicente Saavedra en portada de la revista Hola

Dicen que cuándo una puerta se cierra, se abren automáticamente otras y es precisamente bajo esta consigna que Clarissa Molina vive su día a día en la actualidad tras su sonada ruptura con Vicente Saavedra, con quien de hecho iba a llegar al altar al comprometerse en marzo de 2022. Muy a su estilo, prudente, comedida en sus respuestas, y sobre todo con una contagiante amabilidad, la exNuestra Belleza Latina dominicana nos concedió una entrevista exclusiva en la que abordamos con ella, y por primera vez a un medio escrito, este tema que ya forma parte de su pasado. Sin entrar en muchos detalles, la también actriz fue lo suficientemente dadivosa en responder algunas preguntas en torno a su separación del productor musical, ya que por casi dos años fueron una de las parejas más populares del medio.

Pero no toda la charla se centró en aquel episodio de su vida. Durante la espectacular sesión fotográfica en Miami, pudimos apreciar toda la extensión de su belleza y el espectacular estado físico en el que se encuentra la anfitriona de El Gordo y La Flaca (Univision), quien se ha enfocado en cuerpo y alma a llevar una disciplina casi espartana a la hora de ejercitarse y comer saludable. Del mismo modo, el brillo en sus ojos no es menor cuando hablamos de una parte de su carrera que durante los últimos años ha venido cultivando con el mismo ahínco: la actuación.

Foto: Enrique Tubio

Amante confesa de las series argentinas y españolas, Clarissa no descarta la idea de algún día conquistar con su talento actoral esos mercados en apogeo, y por supuesto, dar el gran salto a obtener un papel de acción en alguna película de Hollywood. De hecho, acaba de culminar la filmación de su cuarto trabajo cinematográfico, Perdiendo el Juicio, el cual será estrenado en febrero de 2024. “Me encanta la actuación y luego de la película que acabo de filmar en República Dominicana ‘Perdiendo el juicio’, confirmé que sí quiero actuar y sí me gusta. Vi la actuación diferente ahora en el set, más madura, lo veo con más experiencia”, nos cuenta.

Cabe resaltar que fue durante el rodaje de dicha cinta que la modelo de 31 años hizo el anuncio del fin de su relación, alejada un poco del foco mediático y arropada por el cariño de sus compañeros de reparto: Julián Gil, Shalim Ortíz y el influencer venezolano Marko. ¿Será que ya se dio una nueva oportunidad en al amor? ¿aún piensa en casarse y formar una familia? ¿qué tipo de protagónico busca y con quién sueña trabajar en el cine? No te pierdas esta reveladora entrevista en exclusiva para ¡HOLA! Américas.

“Mi objetivo es fluir, yo he aprendido que planificar tanto a veces no es bueno, o sea, uno está pensando más en el futuro que en el ahora” – Clarissa Molina –

Clarissa, estás bellísima y con una figura envidiable… ¿cómo estás?

¡Muy bien! Este proceso, para llegar al cuerpo que tengo hoy en día, que es un cuerpo fit, saludable, no tiene nada que ver con el de Miss Universo, estaba mucho más flaca en el concurso y el hecho de que yo haya realizado mi cambio mental, ahí fue que realmente logré hacer un cambio, desde el 2020 en pandemia hasta el día de hoy. Ha sido un proceso de entrenamiento, de comer bien para llegar aquí y ahora puedo comer lo que quiera. Me mantengo, me doy mis gustitos, pero siempre teniendo el balance que es lo más importante.

Ahora, las chicas, las niñas y todo el mundo ve Instagram y quieren ser como la modelo o la chica que sale allí. Sí, hay una presión de Social Media hoy en día, pero al final nos tenemos que sentir bien con nuestro cuerpo, con nosotros mismos, o sea, no importa lo que vaya a decir el otro. A mí me criticaban cuando estaba gordita, me critican ahora que estoy en mi mejor momento. Físicamente hablando me siento muy bien. Al final del día, si te van a criticar por todo, lo más importante es cómo te sientes tú sobre ti misma.

¿Tu preocupación por el bienestar físico viene por un tema personal de salud o también un poco de la presión social?

Al principio sentía mucha presión de la gente, luego de la pandemia, y fue un momento crucial en mi vida, porque estés o no estés [bien] te van a criticar como sea. Yo lo hago por mí, quiero sentirme bien frente a la cámara, quiero sentirme segura. En mi caso, mi trabajo es la pantalla… necesito estar bien conmigo misma, no por la pantalla sino para hacer mi trabajo bien y mi cuerpo es mi herramienta de trabajo, porque al final del día tu imagen es la que estás proyectando. También esto me sirve para el futuro, Dios quiera y me quede embarazada, no tener que luchar tanto para dar a luz porque obviamente después de que una da a luz el cuerpo te cambia muchísimo y estoy adelantándome a ese proceso. No sé cuándo va a pasar, pero en algún momento será.

“No estoy cerrada a una relación, no estoy cerrada al amor para nada… estoy abierta al amor, amo el amor y las historias de amor. Me quiero casar en algún momento, me encantaría casarme y formar un hogar” – Clarissa Molina –

¿Cuántos hijos te gustaría tener?

Me gustaría tener dos hijos, la parejita, eso sería lo ideal. Estoy pensando en eso y entrenando para cuando eso pase momento.

¿Y en caso que eso no suceda, adoptarías, congelarías óvulos o te valdrías de la ciencia para tener hijos?

A mí me encantaría tener mis bebés naturalmente, me gustaría que salieran de mi barriga. Gracias a Dios, hay tantas herramientas hoy en día, la ciencia tan avanzada, que podemos tener hijos de muchas maneras e incluyendo adoptando, pero sí me encantaría tenerlo con la pareja que tenga, con el mejor padre que Dios me pueda poner para mis hijos.

Tu carrera de actuación va tomando vuelo, ¿hasta dónde quieres llegar?

Me encanta la actuación y luego de la película que acabo de filmar en República Dominicana, “Perdiendo el juicio”, confirmé que sí quiero actuar y sí me gusta. Vi la actuación diferente ahora en el set, más madura, lo veo con más experiencia. Lo tomo, hasta cierto punto, como más en serio y con el personaje aprendí mucho de mis compañero Shalim Ortiz, él es ya un actorazo de mucho tiempo, aprendí todo lo que pude de él y él me enseñó todo lo que pudo.

Mi experiencia en el set fue buena, tuve que hacer un personaje increíble aunque nada que ver conmigo, todo lo físico lo tuve que cambiar, muchas cosas… ha sido el personaje más retador hasta ahora. Entonces, definitivamente sí, quiero seguir actuando, quiero tocar puertas en España, obviamente aquí en los Estados Unidos en Hollywood, Argentina, que está haciendo muchísimas producciones increíbles. Las series españolas son mis favoritas y las argentinas también, entonces creo que quiero tocar esa puerta porque me veo bastante en ellos, tienen unas historias espectaculares.

¿Cuál sería el papel ideal para ti?

El papel ideal para mí es en una película de acción, que yo sea la protagonista y que yo pelee con todo el mundo (risas). Me encantan las películas de acción.

Foto: Enrique Tubio

“Clarissa Molina Contreras hoy en día es esa niña soñadora, creo que nunca voy a cambiar esa parte de mí, esa niña que le sorprende todo, que le gusta las historia de amor, que le gusta reírse todo el tiempo, estar muy clara de lo que no quiere, estar muy clara de lo que quiere. No estoy para perder el tiempo, estoy clara de que voy a vivir mi día a día” – Clarissa Molina –

¿Te gustaría tener tu show propio en televisión?

Me encantaría tener un show propio, ahora… tengo que ver cómo es el balance entre el show propio; es decir, si es un show diario, si es un show de un día, hay que ver todos estos detalles para poder seguir haciendo las cosas que he venido haciendo afuera, pero me fascinaría tener un show dónde la gente se pueda conectar conmigo directamente, ya sea en televisión o ya sea en una plataforma digital.

De todas las cosas que te hemos preguntado y que te gustarían hacer, ¿cuál es tu prioridad actualmente?

Mi objetivo es fluir, yo he aprendido que planificar tanto a veces no es bueno, o sea, uno está pensando más en el futuro que en el ahora. Quiero vivir el ahora, quiero vivir el día a día, quiero vivir en el proceso, tomando mis clases de inglés, de actuación, desarrollando algún personaje porque me encanta, quiero seguir explorándome a mí misma, quiero seguir encontrándome conmigo misma, seguir de la mano con la gente que estoy trabajando hoy en día para seguir escalando poco a poco, escalón por escalón; pero seguro.

Foto: Enrique Tubio

Y en esa búsqueda interior que has encontrado… ¿quién es Clarissa Molina hoy en día?

Clarissa Molina Contreras hoy en día es esa niña soñadora, creo que nunca voy a cambiar esa parte de mí, esa niña que le sorprende todo, que le gusta las historia de amor, que le gusta reírse todo el tiempo, estar muy clara de lo que no quiere, estar muy clara de lo que quiere. No estoy para perder el tiempo, estoy clara de que voy a vivir mi día a día, dándole gracias a Dios por las oportunidades y que él me vaya llevando en el camino… a veces uno se vuelve loco pensando.

¿Qué buscas o qué deseas?

Seguir realizándome como profesional, seguir pasando tiempo con mi familia, aprovechando a mi papá que ya está en una edad de 70 casi 80, quiero seguir aprovechándolo mientras lo tenga a mi lado. Estar con mi mamá también, reconectar más que nunca esa relación de madre e hija y crecer como ser humano para ser mejor cada día. Que yo pueda poner esa lucecita en cualquier lugar del mundo que yo vaya y haya oscuridad, que yo les dé ese feeling de algo bueno, lindo, positivo, eso me gustaría entre tanta negatividad.

Foto: Enrique Tubio

Hablando de cambios en tu vida… ¿qué fue lo que sucedió con Vicente Saavedra?

Te puedo decir que estoy disfrutando mucho esta época, donde puedo reescribir mi historia como yo quiera. Entonces, creo que esta ventaja de tener la oportunidad de reescribir tu historia es muy importante. Hay gente que se queda conmigo en el corazón para siempre, que siempre estarán ahí presentes; pero los caminos nos llevan por distintos, futuros destinos y nada… creo que seguir hacia delante.

¿Qué has aprendido de este proceso?

No hacer planes (risas). Vivir el día a día… te lo prometo que he aprendido tanto y es tan simple… hoy estamos aquí y mañana no sabemos que pasará con nosotros. Hay muchas gavetitas en tu corazón y en tus sentimientos, tú puedes abrir la que tú quieras… ¿abro la del odio, abro la del resentimiento? Que se cierren porque no las necesito. Quiero abrir la de amor, la de empatía, la del respeto, de seguir hacia adelante con positivismo, esas cajitas son las que estoy tratando de mantener abierta.

¿Quiénes han sido tu apoyo en este momento?

Mi familia, mis amistades, mi equipo de trabajo, mi perrito, han sido definitivamente mi grupo de apoyo y no lo han hecho ni siquiera abordándome el tema, solo dándome amor, haciendo cosas por ahí, despejando la mente, manteniéndome ocupada. Creo que me he aferrado bastante en el trabajo, en hacer lo que me gusta, aprovechar mi tiempo libre ahora y poner mis ideas juntas en que ‘ok, tengo que reiniciar el proyecto Clarissa’ que como quien dice, se puso un poquito lento y ahora vamos a entrar al cien por ciento de fuerza al proyecto Clarissa Molina y por supuesto siempre de la mano de la gente que me da amor puro y de corazón.

Foto: Enrique Tubio

Imaginamos que esa lista de pretendientes ahora debe ser muy larga, ¿tu idea sobre el matrimonio ha cambiado, piensas rehacer tu vida sentimental pronto?

No estoy cerrada a una relación, no estoy cerrada al amor para nada… estoy abierta al amor, amo el amor y las historias de amor. Me quiero casar en algún momento, me encantaría casarme y formar un hogar en una casa así de linda (risas).

¿Qué tan importante fue dar el anuncio de tu ruptura, que fue en exclusiva para El Gordo y La Flaca, mientas estabas grabando en República Dominicana?

Dios es espectacular y dijo: “Ok, va a pasar este proceso pero filmando una película’ entonces imagínate, ahí puse todas mis emociones, mi corazón lo puse en cada escena, era un personaje que conllevaba mucho sentimiento, tenía un peso muy grande y definitivamente eso pudo aportar positivamente al personaje y ahí drené bastante.

Foto: Enrique Tubio

“Puedo decir que estoy disfrutando mucho esta época, donde puedo reescribir mi historia como yo quiera. Entonces, creo que esta ventaja de tener la oportunidad de reescribir tu historia es muy importante. Hay gente que se queda conmigo en el corazón para siempre, que siempre estarán ahí presentes; pero los caminos nos llevan por distintos, futuros destinos y nada… hay que seguir hacia delante” – Clarissa Molina –

¿Fue muy complicado el proceso de tu ruptura?

Me imagino que el proceso de cada uno es diferente, pones en duda muchas cosas y te preguntas muchas cosas pero gracias a Dios y con la gente que te rodeas, todo es mucho más fácil.

Haciendo las sumas y las restas, ¿cómo definirías este 2023 para ti?

Este 2023 va de maravillas y va a terminar maravilloso. Estaba pensando en dónde pasaría año nuevo y quiero sorpenderme a mí misma, así que lo voy a terminar bien.

Volviendo a tus planes de seguir haciendo cine, ¿con quién te gustaría protagonizar?

Me gustaría protagonizar con Denzel Washington, pienso que es un actorazo y me encanta desde chiquitita. También me gusta mucho Jason Statham y me gusta mucho The Rock. Me encantan esos tres actores. ¡Vin Diesel, Fast & Furious para la próxima! (Risas).

Foto: Enrique Tubio

¿Y de las mujeres?

A mí me encanta Margot Robbie, me gusta mucho Gal Galdot, me gusta mucho Zoe Saldaña, creo que esas tres actrices son mis referentes. Entrevisté a Margot Robbie y Ryan Gosling por la película Barbie y fue increíble, una experiencia alucinante que nunca olvidaré. De hecho, ahí fue que yo dije: ‘ven acá pero yo puedo lograrlo, yo puedo llegar a Hollywood. Yo la tengo aquí al frente y ella es como yo, un ser humano de carne y hueso… si ella está ahí sentada, por qué yo no puedo estar ahí’, y desde entonces estoy dándole.

¿Cuándo sale la película que has grabado en República Dominicana, ‘Perdiendo el juicio’?

Sale para febrero de 2024, para el Día de San Valentín.

POR ALONSO COLLANTES

Hola.com