Clarissa Molina da positivo al COVID-19

La modelo y presentadora dominicana Clarissa Molina dio positivo a prueba casera del Covid-19.

La ex Nuestra Belleza Latina compartió la noticia mientras hacía el segmento desde su casa en Miami, para el programa “El Gordo y la Flaca” (Univision).

Al finalizar el segmento la reportera pidió unos minutos para contar que se había hecho un estudio casero para saber si tenía coronavirus y para su sorpresa, cuando le llegó el estudio le había dado positivo.

“Me llegó la prueba hoy y dice que es detectable, o sea, que es positivo que yo tengo el coronavirus. Obviamente me sorprendí, me tomó por sorpresa porque gracias a Dios me he sentido muy bien y no he tenido ningún problema respiratorio”, explicó la también actriz.

Mientras daba la información Raúl de Molina entró en pánico y pensó que se trataba de una broma, alo que Clarissa le aseguró que era verdad.

De acuerdo a la protagonista de “Los Leones”, se realizó la prueba en su casa el pasado martes, por lo que hoy sería su séptimo día “desde que está contagiada”.

Molina aseguró que no ha sentido ningún síntoma y ha llevado su vida normal, haciendo ejercicios y sus rutinas diarias.



Clarissa se repetirá la prueba en un laboratorio para confirmar el resultado.



Se recuerda que la última vez que Clarisa se la vio haciendo el show desde el estudio fue el viernes pasado junto a Karina Banda.