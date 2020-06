Clarissa Molina confirma que tiene novio: “No es artista, no es cantante y no es atleta”

Aunque no reveló el nombre de su galán, la presentadora de televisión y actriz dominicana Clarissa Molina soltó prenda sobre su relación amorosa.

La ganadora de los programas de concurso Nuestra Belleza Latina VIP y Mira Quién Baila All Stars habló en el espacio El gordo y la flaca, donde labora. Allí aseguró que el joven en cuestión tiene las cualidades que les gustan, pero dejó claro que no es del medio artístico ni deportivo. “No es cantante, no artista y no es atleta pero si es una persona de principios y valores”, enfatizó.



«Es un hombre trabajador de muchos principios y valores, tiene una familia muy buena. De verdad que sí Rauli», dijo Molina un poco nerviosa ante las tantas preguntas de Raul.

Visiblemente nerviosa la también modelo y empresaria detalló que tienen más de seis meses conociéndose y que ambos se han visitado en los domicilios de uno y de otro.