Cirilo Moronta celebra 20 años de tradición de entrega “Pavos de Acción de Gracias en New York- Thanksgiving” a las familias de la comunidad de Washington Heights

Miles de dominicanos y latinos acuden a 809 Restaurant & Grill, también conocido como “La Casa del Dominicano en el Exterior” a retirar su pavo para disfrutar en familia el día de acción de gracias en New York.

Por José Zabala

New York: El destacado líder comunitario de la comunidad dominicana en New York, Cirilo Moronta, realizó su tradicional encuentro comunitario en Washington Heights, con la entrega de más de 3 mil pavos a los residentes de la comunidad. El evento comunitario celebró 20 años de tradición, donde todos los sectores de la comunidad acuden masivamente y consiguen un “Pavo” para compartir en familia el día de Acción de Gracias y donde moronta lo entrega personalmente en nombre de la Fundación 809 y de 809 Restaurant & Grill, también conocido como “La Casa del Dominicano en el Exterior”.

La entrega del “Pavo de Cirilo”, este fue muy diferente , debido a que hombres, mujeres, envejecientes, jóvenes y discapacitados recibieron un pavo de más de 15 libras con sodas, jugos, aguas, vegetales, arroz y habichuelas por motivo a los 20 años de celebra ración de la actividad comunitaria. Cirilo recibió todas las bendiciones de los presentes.

“Primero hay que darle gracias a Dios que nos permite cada año poder aportar, darle un pavo a cada familia que está aquí, y que ya es una tradición por 20 años; para mí significa muchísimo, porque como ustedes pueden ver, las personas acuden desde temprano y vienen a buscar su pavo. Y qué buena satisfacción uno se lleva de saber que estas familias van a disfrutar de una cena familiar. Cirilo es propio de la comunidad, la fundación es propia de la comunidad, y nosotros vamos a seguir haciendo lo que hemos venido haciendo por tantos años. Nosotros nos sentimos sumamente contentos, y darle las gracias a Dios que nos permite poder ayudar a tantas familias”, dijo Moronta al portal La Comunidad y su Futuro.

Durante la entrega, el senador Carlos Gómez dijo lo siguiente durante la entrega de pavos: “Tú sabes que es una tradición cada año de Cirilo Moronta entregar miles de pavos, y como yo soy un hijo de esta comunidad, viví muchos años aquí, no me puedo perder este evento. Es un momento de regocijo, y me siento sumamente contento porque miles de personas de nuestra comunidad van a recibir su pavo. Gracias a Cirilo y a un grupo de personas las familias van a poder celebrar un Thanksgiving como debe ser. Así es, gracias a Cirilo por la invitación y cada año estamos aquí”.

Por su parte, Sonia victoriano, agradeció el respaldo de Cirilo Moronta a la comunidad y dijo lo siguiente: “Me siento muy agradecida con Cirilo Moronta y 809, que por 20 años tiene pendiente a nuestra comunidad; lo único que le pedimos es, que Dios lo siga bendiciendo con mucha salud, para que siga, no 20, sino 100 años”.

Moronta junto a un equipo de voluntarios , encabezado por Joel Moronta su hijo , hicieron felices a todas las personas que acudieron al tradicional encuentro , donde también participó en Senador por la provincia Espaillat-Moca Carlos Gómez, Rosie Wallace, Michel Peralta del Comité Altagracianos (Causa), Benny Toribio, Elías Barreras Corporan entre otras personalidades.

El evento comunitario fue realizado en 809 Restaurant & Grill ubicado en el 112 de Dyckman, Inwood New York, y contó con la participación de los medios de comunicación, líderes comunitarios, miembros de la fundación y personas relacionadas a la causa comunitaria.

