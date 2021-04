Los hechos ocurrieron el miércoles en la localidad de Boone (Carolina del Norte)

Entre las víctimas hay dos agentes de policía y otras tres personas, una de ellas un hombre armado

Al menos cinco personas murieron en Estados Unidos en un nuevo tiroteo masivo que comenzó el miércoles en la localidad de Boone (Carolina del Norte) en torno a las 10 h de la mañana hora local y se prolongó durante 13 horas. Entre las víctimas se encuentran dos agentes de policía de Watauga County y el tirador, ha informado la oficina del sheriff del condado.

American gun violence data in 2021, as of April 29th:



–6,132 deaths

–11,182 injuries

–166 mass shootings

–106 children killed

–217 children injured

–370 teenagers killed

–887 teenagers injured

–387 defensive use incidents

–640 unintentional shootings

-196 murder-suicides