Cientos de personas participaron en una protesta en Los Ángeles contra lo que se etiquetó como “vergüenza del pene pequeño”, donde hombres y mujeres marcharon en apoyo de aquellos con un pene más pequeño.

La protesta del sábado pasado vio a la gente llegar al centro de Los Ángeles, y muchos sostenían pancartas con lemas como “Dios hizo penes pequeños”.

Comenzó en Pershing Square, donde los presentadores de podcasts “Chad y JT” se unieron a los manifestantes que marcharon con una pancarta que decía “acaben con la vergüenza del pene pequeño”.

Chad y JT le dijeron a los espectadores de su canal de YouTube a principios de este mes que la “marcha del pene pequeño” era “la causa más importante de nuestras vidas” y que era “un evento real”.

“Incluso si no tienes un pene pequeño, o ni siquiera tienes un pene, eres un aliado y queremos verte allí para acabar con la vergüenza”, dijeron Chad y JT. “No más vergüenza para las personas con penes pequeños”.

El par, que una vez solicitó a los concejales en el condado de San Clemente que instalaran una estatua de doce pies (3,6 metros) del surfista Paul Walker, dijo en otro video que aquellos con un “pene pequeño” deberían “apropiarse de esa verdad”.

“Sé que a algunas personas les da vergüenza aparecer, pero si tienes un pene pequeño, la verdad saldrá a la luz”, declaró JT. “Así que reconoce esa verdad… todas las personas con o sin penes son bienvenidas”.

Las imágenes de la marcha circularon en las redes sociales durante el fin de semana, y muchos elogiaron las pancartas que sostenían los participantes.

“Tengo un pene grande, pero está perfecto y no hay problema si tú no lo tienes”, decía un letrero visto por TMZ. “El tamaño no importa, pregúntale a la bomba atómica”, decía otro.

Un manifestante escribió en Instagram: “Puede que tenga un pene pequeño, pero hoy tuve agallas y marché por una causa en la que creo. Es hora de abrazar nuestros cuerpos y terminar con la vergüenza del pene pequeño”.

Hasta el cuarenta y cinco por ciento de los hombres estadounidenses quieren un pene más grande, según la Asociación Estadounidense de Psicología, mientras que el cincuenta y cinco por ciento está satisfecho.