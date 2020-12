Cientos de negocios de cadenas de tiendas corporativas y locales, se vieron obligados a cerrar por los estragos de COVID-19 en zonas económicamente dinámicas del Alto Manhattan, sin que las esporádicas ayudas recibidas sean suficientes para resarcir la crisis y evitar también la cancelación de miles de empleados.

Un reporte de la organización Center for Urban Future (Centro para el Futuro Urbano), divulgado ayer martes revela que el coronavirus tuvo un efecto devastador en el sector comercial y empresarial llevándose no solo a las medianas y pequeñas empresas de capital local, sino también a docenas pertenecientes a reconocidas cadenas como Metro PCS by T-Mobile, Sprint, AT&T, parte de las telefónicas más grandes de Estados Unidos, negocios con franquicias de las cadenas de farmacias Duane Red y Rite AID, Starbucks, Modell´s, Jimmy Jazz, Subway, Marshall, GAP Factory Store, Popeye, Dunkin Donut´s, GNC, Dollar Tree y New York and Co, entre muchas otras.

Farmacias, bodegas, delicatesen, suplidores de belleza, peluquerías, barberías, centros de uñas, cafeterías, tiendas de accesorios, discotecas, lounges, cafés y tiendas de ropas y zapatos, fueron arrasadas por la pandemia.

Algunas de las cadenas reabrieron en verano establecimientos, pero con menos empleados y los protocolos COVID-19.

El reporte explica que en Washington Heitghs e Inwood, el impacto económico negativo fue arrasador.

Trece tiendas de corporaciones cerraron en Inwood y Washington Heights, con tres de cuatro códigos postales en los dos vecindarios. Más de 1.000 cadenas de han cerrado este año en toda la ciudad.

Pero los dos vecindarios del Alto Manhattan vieron muchos menos cierres de cadenas que otras partes de Manhattan, donde se registró el cierre de más de 2,000 negocios para un 17.2%.

En las áreas del código postal 10032 36 negocios cerraron, en el 10034, 40 tuvieron que irse y 58 filiales de grandes cadenas también sellaron sus puertas.

El número de cadenas de tiendas perdidas en Inwood y Washington Heights es relativamente bajo comparativamente con vecindarios como el East Village y Midtown (centro de la ciudad) donde más de 30 cadenas de tiendas de ventas al por menor cerraron en 2020.

Manhattan vio las pérdidas más pronunciadas, con sus cadenas en contracción para el 17.4 por ciento y es el cierre más grande desde hace 13 años, fecha en la que se comenzó a reportar las clausuras de negocios en la ciudad.

Metro PCS, cerró una enorme 134 ubicaciones, siendo la de mayor número, pero en parte debido a la fusión con su empresa matriz T-Mobile. Dunkin’ Donuts, la cadena nacional más grande de donas y café en la ciudad, cerró muchos establecimientos por primera vez en la historia del estudio.

El estudio se llevó a cabo entre mediados de noviembre y principios de diciembre, utilizando información en el sitio web de cada minorista sobre sus ubicaciones abiertas.

Alrededor del 2 por ciento de los cierres que midió fueron temporales, mientras que el resto es permanente.

Por Miguel Cruz Tejada