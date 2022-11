Científicos revelan cuál es el videojuego más aterrador de la historia

Expertos de The Science of Scare, un proyecto lanzado en 2020 por el portal Broadband Choices, determinaron científicamente cuál es el videojuego más terrorífico que se ha lanzado en las últimas tres décadas.

Tras elegir una lista de 45 títulos, el proyecto reclutó a 200 voluntarios para que jugaran el videojuego conectados a un monitor cardíaco, con lo que registraron sus pulsaciones. De acuerdo con su metodología, la cantidad de pulsaciones es directamente proporcional a lo terrorífico del juego.

Luego de comparar los registros de los participantes mientras jugaban con su ritmo cardíaco en reposo, descubrieron que el videojuego que provocaba una mayor aceleración fue ‘MADiSON’, un juego de terror psicológico lanzado en julio pasado, que se centra en resolver acertijos con la ayuda de una cámara poseída por una entidad diabólica.

