Los investigadores recomiendan llamar ‘Musculus masseter pars coronidea’ a la región del músculo masetero identificada

Un equipo de investigadores asegura haber descubierto y proporcionado “la primera descripción detallada” de una nueva parte de cuerpo ubicada en el músculo masetero, según revela su estudio publicado el pasado 2 de diciembre en la revista científica Annals of Anatomy.

Si bien se considera que el masetero, un músculo corto responsable de la masticación, consta de dos capas —superficial y profundo—, los científicos señalan que varios textos históricos hacen referencia a la posible existencia de una tercera capa.

A fin de comprobar la presencia de una nueva capa y sus características morfológicas, los investigadores realizaron un estudio anatómico de 12 cabezas de cadáveres humanos preservadas en formaldehído y analizaron las tomografías de 16 cadáveres frescos. Además, se examinó la imagen por resonancia magnética de un sujeto vivo.

Human anatomy still has a few surprises in store for us: researchers at the University of Basel have discovered a previously overlooked section of our jaw muscles and described this layer in detail for the first time. https://t.co/soNFAiKDff