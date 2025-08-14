Cibao FC logra su primera victoria con un sólido 2-0 ante Vega Real

Tuto Tavárez

Santiago, RD. – El Cibao FC estrenó su casilla de victorias en la temporada 2025-2026 de la Liga Dominicana de Fútbol (LDF) al imponerse 2-0 sobre el Atlético Vega Real, en un duelo correspondiente a la jornada 2 del torneo dedicado a la memoria de José Rafael Abinader.

El conjunto naranja se apoyó en las anotaciones de Julio César Murillo, al minuto 66, y de Carlos “Caballo” Ventura, al 83, para sellar un triunfo clave en el inicio del campeonato.

Con este resultado, Cibao FC suma sus primeros tres puntos en la tabla, luego de dos partidos disputados. Por su parte, Vega Real, que venía de golear 3-0 en su debut, se mantiene con la victoria obtenida en su primer compromiso.

El encuentro inició con un desarrollo parejo en la primera mitad. Ambos equipos buscaron abrir el marcador, pero los primeros 45 minutos concluyeron con un empate sin goles que mantuvo la tensión en el estadio.

En la segunda parte, los actuales campeones salieron con mayor intensidad y encontraron la ventaja al minuto 66. Murillo, defensor central, aprovechó un rebote tras un tiro de esquina para mandar el balón al fondo de la red con un derechazo certero.

Ese gol encendió el ánimo de los locales, que continuaron presionando para ampliar la diferencia y asegurar la victoria. La recompensa llegó en el minuto 83.

En otro tiro de esquina, el balón quedó frente a Carlos “Caballo” Ventura, quien se encontraba en el costado izquierdo del área rival. Sin dudarlo, el atacante soltó un potente disparo que dejó sin reacción al guardameta Jason García.

El 2-0 selló la primera victoria de la temporada para un Cibao FC que busca defender su título con autoridad, respaldado por una afición que celebró cada gol con euforia.

El director técnico Junior Scheldeur confió la portería al experimentado Miguel Lloyd, capitán del equipo, quien mantuvo su arco en cero durante los 90 minutos.

El once titular lo completaron Jean Carlos López, Ernesto “Che” Trinidad, José Conesa, Julio César Murillo, Omar De la Cruz, Kleimar Mosquera, Edwarlyn Reyes, Rivaldo Correa, Cesarín Ortiz y Carlos “Caballo” Ventura.

Para Vega Real, la derrota supone un freno a su buen arranque, aunque mantiene intactas sus opciones en el torneo gracias a la victoria inicial.

La próxima jornada será clave para ambos equipos, que buscarán consolidar su posición en la tabla de la LDF y seguir sumando puntos en la fase regular.

