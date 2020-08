Jesús (Chu) Vásquez es el nominado ministro de Interior y Policía del próximo gobierno y en entrevista con elCaribe habló de sus planes para garantizar la seguridad ciudadana

Lograr que los ciudadanos dominicanos puedan caminar por las calles libremente y dignificar la vida de todos los policías del país son los planes más urgentes que el próximo ministro de Interior y Policía, Jesús Vásquez, entiende hay que ejecutar a partir del próximo 16 de agosto, fecha en la cual las autoridades electas y designadas tomarán posesión de sus cargos.

Jesús Vásquez, conocido popularmente como “Chu Vásquez”, es el nominado para dirigir el Ministerio de Interior y Policía, cargo para el cual dice estar preparado mentalmente ya que, según explicó durante una entrevista con elCaribe, se trata de una de las instituciones más importantes porque esta tiene la responsabilidad de trazar las políticas que van dirigidas a garantizar la seguridad ciudadana de la nación.

Aunque reconoce que la pandemia generada por la COVID-19 retrasará la puesta en marcha del plan que el presidente electo Luis Abinader tiene concebido para hacer las transformaciones en lo que respecta a la seguridad del país, dice tener la voluntad y el deseo de comenzar con su propuesta una vez asuma la posición.

“Hoy el tema prioritario del país es el tema sanitario que está provocando mucho luto y dolor al pueblo dominicano y evidentemente, todo eso obliga al gobierno entrante a enfocar sus prioridades y a asumir como tema número uno el tema sanitario”, apunta.

Lucha contra la COVID-19

Dicho de esa manera y convencido de que el tema principal del próximo Gobierno es hacerle frente a la crisis sanitaria, asegura que la Policía Nacional jugará un papel importante en la lucha con la COVID-19, tras señalar que los agentes harán que los ciudadanos cumplan todas las disposiciones del Poder Ejecutivo y que la gente tenga un comportamiento acorde a las circunstancias.

“El ministro de Interior y Policía es el superior inmediato del jefe de la Policía y la Policía Nacional ha jugado un rol importantísimo en lo que tiene que ver con la aplicación de las decisiones tomadas en esta emergencia y las medidas que toma el gobierno para que la población acate esas decisiones y nosotros vamos a jugar un rol importante en el combate del COVID en lo que tiene que ver la Policía para preservar vidas y sobre todo, a que la gente tenga un comportamiento acorde a las circunstancias. Estaremos ahí y estaremos vigilantes de que la Policía Nacional cumpla con las decisiones que tome el Poder Ejecutivo”, afirma.

Antes de hablar de los planes que tiene el Ministerio para hacer que la población dominicana tenga paz, Chu Vásquez reflexionó que para que en el país haya seguridad lo primero que hay que asumir es que la inseguridad es un problema de nación y no de un gobierno o un partido.

“Lo primero que hay que hacer en la República Dominicana con el tema de la seguridad es un cambio integral en la sociedad dominicana. Ningún plan de seguridad puede ser exitoso si no hay un control de todos los sectores de la sociedad. El tema de seguridad no puede ser de un gobierno, de un partido, es un tema de nación, es un tema que nosotros estamos obligados a integrar mesas donde estén todos los actores de la sociedad dominicana, siendo parte protagonista de un plan de seguridad las iglesias, los empresarios, las juntas de vecinos, los comerciantes, los sindicatos, los gremios profesionales, la sociedad civil y los ayuntamientos”.

Dignificará vida de los policías

El nominado ministro de Interior dice que una de las cosas que hay que hacer desde esa institución es cambiar la suerte de los policías dominicanos, ya que considera que un agente que gane ocho mil o diez mil pesos mensuales no tiene tranquilidad ni mucho menos dignidad en el ejercicio de sus funciones.

“Hay que procurar que un policía se sienta dignificado llevando el uniforme policial, que un policía vea, como sucede en otros países del mundo, que cumpliendo con el mandato de la Constitución y las leyes, cumpliendo con su deber, él va a ser premiado para tener condiciones de vidas con las que él y su familia puedan vivir de manera digna”, sostiene.

Apunta que para dignificar el trabajo de estos trabajadores también hay que dotarlos de las herramientas y tecnologías necesarias, lo cual está dentro de los asuntos por resolver durante su gestión. Todo esto, acompañado de educación y orientación de todos los miembros de la Policía.

“Tenemos que trabajar con la familia. El núcleo primario de la sociedad es la familia porque de ahí salen entonces los mejores hombres y de ahí pueden salir las personas que pueden ser candidatos para delinquir. La parte de educación es fundamental, la parte de concientización. Tenemos que hacer campañas inteligentes a través los medios de comunicación, a través de las redes, de manera que podamos enviar el mensaje a los ciudadanos de la necesidad de tener un comportamiento diferente al que hemos tenido en los últimos años”, refiere.

Aumentos salariales

En ese sentido es que afirma que evidentemente habrá que hacer aumentos salariales en esa institución, además de que esa ha sido una de las promesas del presidente electo Luis Abinader.

Y afirma que esto será cumplido en su momento ya que, como es sabido, el país también está sumido en una crisis económica que hay que rebasar.

“Sabemos la situación que tenemos hoy. Luis Abinader va a heredar un gobierno con un crecimiento que el año pasado creció en un cinco por ciento y este año, en los primeros seis meses, había decrecido en ocho punto cinco por ciento y no sé hasta cuando estaremos nosotros con este tema del COVID que evidentemente es lo que ha provocado esta situación, pero evidentemente es un compromiso de Luis Abinader que tan pronto sea posible se va a cumplir. Vamos a tener la mejor policía y vamos a trabajar por una policía que se sienta dignificada con un salario adecuado pero, sobre todo, con las condiciones para que puedan sentirse orgullosos”, sostiene.

Someterán a quienes porten armas de fuegos ilegales

Jesús Vásquez fue enfático en señalar que debido a que en el país hay muchas personas que portan armas de fuego de manera ilegal, la institución hará todos los esfuerzos para que todos los que no estén provistos de la parte legal sean sometidos a la justicia. “Ese es un tema que nosotros vamos a enfrentar de manera drástica. Nosotros primero tenemos que establecer control con las armas ilegales. Lo segundo es, pedirle a cada ciudadano que tenga un arma legal que cada año se registre para que pague sus impuestos y que cada quien cumpla con su responsabilidad, con su deber, pero vamos a estudiar profundamente la legislación dominicana sobre la materia para ver qué métodos aplicamos en la República Dominicana. Hay países donde hay porte de armas de fuego. Por ejemplo, usted en su casa porta un arma de fuego, pero portar un arma de fuego, se limita”, precisa.

Hay que bajar los niveles de delincuencia y criminalidad

Sobre los altos niveles de delincuencia y criminalidad que hay en el país, el designado ministro de Interior y Policía apunta que ese es un tema que hay que controlar y ver qué puede hacerse desde ese punto de vista, ya sea impulsando una legislación especial.

Asegura que para hacerle frente a estos males el Ministerio cumplirá con la parte que le corresponde y que la otra, será de la justicia.

“Nosotros esperamos que tan pronto asumamos esta responsabilidad, podamos tener las mejores relaciones con el Ministerio Público y podamos trazar acciones importantes que nosotros debemos llevar a cabo en conjunto. Por ejemplo, hay cosas que me preocupan a mí, como el tema de los deportados, qué tipo de cosas estamos haciendo para darle seguimiento para que esas personas que han cometido algún crimen o delito y que vienen a la República dominicana, qué estamos haciendo nosotros para que esas personas se incorporen a la sociedad”, observa.

Trabajo en conjunto con el MP

Para Chu Vásquez, si hay un trabajo en conjunto entre el Ministerio de Interior y Policía y el Ministerio Público habrá mayores resultados en la lucha de la delincuencia, la criminalidad y otros temas que trastornan la tranquilidad de la población.

“Yo espero que entre todos podamos enfrentar estos males. No son males sencillos, yo no estoy diciendo que se resolverán de un día para otro. Yo estoy diciendo que tenemos que comenzar, que tenemos la voluntad para hacerlo, tenemos la decisión, tenemos el coraje y tenemos el apoyo del presidente para desarrollar los programas que permitan devolver la tranquilidad a los dominicanos. Yo tengo mucha fe, mucha confianza y yo siempre pido el favor de Dios para todas las cosas en las que me he involucrado y yo sé que ahora lo vamos a lograr”, comenta.

Ley de Migración

Sobre el tema migratorio y los controles que hay que tener en ese sentido, Jesús Vásquez afirma que sobre este particular no hay que inventar nada, sino que lo que corresponde es cumplir con el mandato de la Ley General de Migración, promulgada en el año 2004 cuando para ese entonces presidía el Senado de la República. “Me correspondió a mí, siendo presidente del Senado, aprobar la Ley de Migración. Cuando nosotros entramos en conocimiento de esa Ley de manera profunda, nosotros contratamos al experto Juan Manuel Rosario y precisamente ahora él va a hacer viceministro de Interior y Policía, que va a manejar el tema migratorio. Nosotros no tenemos que inventar nada, es cumplir con el mandato de la Ley”, insiste. Apunta que el gran problema que ha habido en República Dominicana es la falta de cubrimiento con el orden jurídico institucional. Sostiene que el tema migratorio se agudizó en el país cuando no se hizo a tiempo el reglamento para la aplicación del mandato de la Ley y después de eso llegaron muchas personas ilegales. También, señala, que ha faltado voluntad política para enfrentar en conjunto la situación.

Datos del perfil biógrafico de Chu

Jesús -Chu- Vásquez nació el 20 de julio de 1958, en la comunidad de El Juncal, municipio de Nagua, provincia María Trinidad Sánchez. Fue senador de la República desde 1994 hasta 2010. También gobernador provincial desde 1982 hasta 1985. De igual forma, fue presidente provincial de María Trinidad Sánchez desde 1990. En su carrera profesional ocupó el cargo de cónsul general de la República en Venezuela desde 1985 hasta 1986. Antes de presidir el Senado, fue vicepresidente de ese poder del Estado desde 1998 hasta 2001. Luego lo presidió desde 2003 hasta 2004. Antes de la división del PRD fue el vicepresidente de esa organización. Tras la creación del PRM pasó a ser secretario general de la institución hasta 2018 cuando fue elegida para el cargo Carolina Mejía. Cuenta con un diplomado en Ciencias Políticas en el Instituto Cork, Seminario Internacional sobre el ALCA, en Miami; Integración Regional, en Chile; Internacional sobre la Corte Internacional de la Hayes, en Roma, Italia; Productividad y Desarrollo, en Taiwán, y además es productor agropecuario.

Prioridad

Hoy el tema prioritario del país es el sanitario, que está provocando mucho luto y dolor al pueblo dominicano y hay que enfocarse en eso”

Roles

Nosotros vamos a jugar un rol importante en el combate de la COVID-19, en lo que tiene que ver la Policía Nacional para preservar vidas”

Seguridad

Lo primero que hay que hacer en la República Dominicana con el tema de la seguridad es un cambio integral en la sociedad dominicana”.

Dignificar

Vamos a trabajar por una Policía que sienta dignificada, con un salario adecuado, pero con condiciones para que se sienta orgullosa”.

