Chris Evans, actor que dio vida a Capitán América en el UCM, fue invitado el podcast D23. En el programa habló sobre la cultura de los spoilers y su relación con Marvel Studios, de la cual Tom Holland tiene mucho que callar… Aunque al joven intérprete le gusta demasiado abrir la boca.

Cuando le preguntaron el secreto de Marvel más difícil que ha tenido que esconder, Chris Evans admitió que el más difícil siempre era el próximo, el más novedoso. Explicó que era una situación muy complicada de gestionar. Después, el actor de Capitán América mencionó a Mark Ruffalo y Tom Holland. Los actores de Hulk y Spider-Man, respectivamente, tienen un amplio historial a la hora de soltar spoilers sobre el UCM. Evans se lo tomó a risa, pero no le hacía tanta gracia la indiscreción de sus ex compañeros.

«EL SECRETO MÁS DIFÍCIL DE GUARDAR SIEMPRE ERA EL SIGUIENTE. EL MÁS DURO ERA SIEMPRE EL ÚLTIMO. ESTE TEMA ES ALGO COMPLICADO. TODAVÍA GUARDO ALGUNOS BAJO MI MANGA… NO, NO, NO. ES MENTIRA. YA NO ESCONDO NINGUNO. ESTOY FUERA DE ESE TREN AHORA, ASÍ QUE AFORTUNADAMENTE YA NO TENGO QUE GUARDARME MÁS MISTERIOS. CON EL TIEMPO CASI TE ACOSTUMBRAS A SABER DECIR MENOS. SIMPLEMENTE, NO DEBES RESPONDER SEGÚN QUÉ PREGUNTAS O MANTENERLO TODO EN UN ESTADO DULCIFICADO. A MARK RUFFALO Y TOM HOLLAND LES COSTÓ MUCHO MÁS GUARDAR LOS SECRETOS QUE A MÍ. TOM HOLLAND NI SIQUIERA PUEDE EVITARLO».

La pelea que más le gustó al actor de Capitán América

Como hemos dicho, Mark Ruffalo y Tom Holland tienen un largo historial de revelar spoilers de Marvel Studios de forma accidental. Esto se remonta a la época de la Saga del Infinito. Por otro lado, también le preguntaron a Chris Evans qué personaje del UCM le parecía más interesante para confrontar físicamente. El actor admitió que le gustó su enfrenamiento con el Spider-Man de Tom Holland en Capitán América: Civil War. Evans lo recordaba con bastante nostalgia y cariño.