Chris Duarte anotó 27 puntos con seis disparos de larga distancia y en un cerrador partido los Indiana Pacers no pudieron superar a Charlotte Hornets que se quedaron con la victoria 123-122 gracias a 31 puntos de LaMelo Ball y una férrea defensa en el tramo final del encuentro.

El dominicano tuvo el mejor debut en anotación para un novato de los Pacers en la historia de la franquicia superando los 17 puntos que anotó Chuck Person en 1986.

El nativo de Puerto Plata estuvo como titular en el quinteto puesto en cancha por el dirigente Rick Carlisle y no desaprovechó la oportunidad. Duarte fue el tercer mejor anotar del equipo tirando de 9-15 desde el campo, incluyendo 6 triples en 9 intentos.

Además sumó 5 rebotes, 1 asistencia y 1 robo de balón en 33 minutos de juego en su debut. Duarte también superó los 24 puntos que anotó Roger Brown en 1967 cuando todavía los Pacers formaban parte de la ABA, previo a su ingreso a la NBA después de 1976.

Chris Duarte también tuvo el mejor debut para un jugador de República Dominicana, sobrepasando a Karl-Anthony Towns que anotó 14 en su primer juego en la NBA en la temporada 2015 en la que fue seleccionado primero en el Draft. El también puertoplateño Al Horford anotó 9 puntos en su primer partido en liga ante Dallas Mavericks el 2 de noviembre de 2007.

.@C_Duarte5 has set a franchise record for most points in a rookie debut with 19 🔥🔥#GoldBlooded pic.twitter.com/y6ltZBGGMj