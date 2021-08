ESPN

El piloto mexicano Sergio Checo Pérez chocó en una vuelta de formación para el Gran Premio de Bélgica debido a la fuerte lluvia y que ocasionó el despiste.

Cuarenta minutos antes de iniciar el Gran Premio el tapatío se encontraba de camino a la parrilla de formación para afinar los últimos detalles e iniciar la carrera, pero al llegar a la curva de Les Combes el mexicano se salió de la pista.

Los aficionados no dejaron pasar el momento y lo virilizaron en redes sociales. Checo Pérez, días después de renovar con la organización de Red Bull se convirtió en la víctima de los memes. Sin embargo, Checo Pérez podrá correr ya que el equipo tuvo listo el auto y la FIA permitió que se reintegrara a la competencia -si es que la lluvia lo permitía. Ya que el clima demoró la fecha, el cuerpo de mecánicos de la organización pudo trabajar y tener listo el RB16B número 11 del tapatío.

La lluvia y la pista se han converitido en grandes protagonistas en el fin de semana belga: en la W Series hubo un fuerte accidente que involucró a seis pilotas, todas bien; luego en la calificación, Lando Norris se pegó duro en la misma zona de Eau Rouge-Raidillon. Ahora le tocó al tapatío sufrir el clima y la pista, una de las más rápidas y técnicas del calendario.

The amount of money Red Bull is spending on repairs pic.twitter.com/wYa04GGoGD