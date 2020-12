Empezó la carrera último y en dirección contraria, salpicado por un toque de Charles Leclerc que le mandó a la grava y le obligó a correr contra la corriente. Lleva meses así, con el agua al cuello en busca del volante que merece para el año que viene. Qué meses, años. Checo Pérez es uno de los grandes de esta parrilla y no tenía ni vitrina ni asiento ganador. Lo primero se ha corregido en el GP de Sakhir con un triunfo épico, remontada gloriosa para el mexicano, que hace justicia con su lucha eterna en esta Fórmula 1 tan descompensada y marcada por lo mecánico. Del último al primero, ese coche lo llevaba Sergio y pero lo empujaba México entero. Lo segundo, lo del coche ganador, se tiene que arreglar en las próximas semanas, Red Bull mediante.

Fue la de este domingo una carrera increíble que dominaba Mercedes y Sainz tenía el podio en la mano, un podio agónico, sobreviviendo a una persecución constante de Ricciardo y Kvyat. Pero la F1 siempre vuelve a ser impredecible. Los altercados suceden, los coches de seguridad aparecen cuando menos se esperan, o cuando no hacían falta, y el madrileño acabó cuarto, con la miel en los labios, estancado detrás del tren que no tocaba porque, aunque duele, él también podía haber ganado con otra estrategia. El podio lo completó Esteban Ocon, agigantado con Renault, y Lance Stroll con el otro futuro Aston Martin. ¿Y los Mercedes? Buena pregunta.

George Russell merecía ganar el GP de Sakhir de Fórmula 1. Iba a suceder tras una exhibición espectacular. Lo visto este fin de semana en Bahrein fue un experimento con el que los aficionados a la Fórmula 1 soñaban desde hace tiempo. ¿Qué pasaría si otro piloto se subiera a un Mercedes? Verstappen, hace semanas, decía que el 90% de la parrilla ganaría con el monoplaza de Hamilton.

Sainz, matizaba las palabras del neerlandés: “Es cierto, pero con el mismo coche, el 90% no ganaría a Hamilton”. Se pudo comprobar que la primera de las afirmaciones era cierta debido a la ausencia de Lewis por coronavirus, que dejó su bólido a George, que haría de conejillo de indias para toda la F1.

El británico no defraudó. Le sacó los colores a Valtteri Bottas y acabó con todo su crédito en hasta dos ocasiones, pero un grave error de Mercedes en una doble parada en la que se equivocó de neumáticos entre sus dos pilotos, y posteriormente, un pinchazo en su neumático cuando había realizado una remontada espectacular para lograr un triunfo épico, arruinaron su carrera.

Le quitaron el triunfo, y es normal que George gritara desesperado, lleno de rabia, a la salida del box. Pero lo que no le pudieron arrebatar es la enorme sensación de superioridad que dejó ante un Bottas que, ahora sí, estará sentenciado de cara a todos los aficionados de la F1.

No merece un Mercedes. La tristeza del británico contrastó con la enorme alegría de Checo Pérez, que ante tales errores de Mercedes, pescó en río revuelto su primera victoria en la Fórmula 1 en el que podía ser su penúltimo GP de la F1.

Sigue insistiendo, llamando a la puerta de Red Bull, y con el golpe de este domingo, el mexicano ya no puede hacer nada más para acabar de convencer a los de las bebidas energéticas. Checo merece el lugar de Albon, tiene unas de las mejores manos de la parrilla, experiencia y es fiable. Pero en este deporte, lo que debería ser más importante, las manos, es lo que a veces cuenta menos.

Russell deja en muy mal lugar a Bottas

Esta última frase se puede aplicar al caso de Mercedes. Las manos de Bottas no son para estar en el mejor monoplaza de la parrilla. Hay pilotos mucho mejores que podrían complicarle la vida cada fin de semana a Hamilton y pelear por los títulos con el inglés. Pero Mercedes no quiere revivir la tensión que hubo en el box en 2016, cuando Rosberg y Hamilton ni siquiera se hablaban. Prefieren un piloto de perfil bajo como el nórdico. Y es que ahora ya lo podemos decir en voz alta. Lo que muchos pensaban, hoy se confirmó en pista. El crono raras veces engaña y las sensaciones que dejó hoy Valtteri, totalmente superado por un debutante en Mercedes como Russell, fueron de que ese asiento no debería llevar su nombre.

Un auténtico golpe a la F1

Mercedes le arrebata la victoria a Russell

Mercedes se equivocaba, poniéndole unas ruedas a Russell que eran de Bottas y haciendo lo mismo con el finlandés, dándose cuenta antes de que el nórdico saliera. A Valtteri le tuvieron que volver a poner la goma dura por error. Así, Russell tenía que volver a entrar para que le pusieran el neumático correcto. Bottas era quinto y Russell era sexto. Tras ello, lejos de ponerse nervioso, volvió a empezar. El joven piloto terminó de acabar con la figura de Valtteri. El ‘77’ se fue largo y George, al ver un hueco, se metió sin dudarlo completando un espectacular adelantamiento en las enlazadas.

Russell estaba encendido y se fue a por el resto de pilotos. Pasó a Ocon y Stroll sin contemplaciones e iba a por Pérez, insólito líder de la carrera. Russell iba a ganar de forma épica, pero ahí le llegó el peor mensaje de su vida: “Tienes un pinchazo. Para a boxes”. Su carrera se arruinaba. “¡AAAAAAH!”, gritaba desesperado. Había perdido su primer triunfo. Pero tras lo visto hoy, si le dan la oportunidad, tendrá más opciones como las de este domingo, estamos seguros.

Sainz se queda sin podio por un ‘Safety Car Virtual’

Carlos Sainz se quedó a solo 0”711 de lograr el que hubiera sido su tercer podio en la Fórmula 1, el segundo del curso. En una carrera sin Hamilton, en la que los dos Mercedes se hicieron el ‘harakiri’ y en la que Leclerc y Verstappen estaban fuera por una acción agresiva del monegasco, el podio en Sakhir estaba más barato que nunca. El español fue a por ello desde el inicio, pasando de la octava a la tercera plaza en la salida. Marcó un ritmo espectacular, solo superado por el de los Mercedes, tirando con aire limpio en su primer stint ante Ricciardo, que no podía alcanzarle. El podio podía ser suyo, pero los Racing Pont, que iban a una parada, y los Renault, eran fuertes rivales. Su lucha con estos monoplazas se fue al traste por culpa de un ‘Virtual Safety Car’ que si hubiera durado un poco más, le hubiera permitido obtener una parada gratis clave. Pero se terminó justo cuando el español encaraba la entrada de la calle de boxes.

Eso le hacía pasar de la tercera plaza a estar detrás de Ocon y los dos Racing Point en la séptima plaza. Para lograr el podio debía pasarles. Llegó entonces el error y problemas de los dos Mercedes. Bottas pasaba a ser su oponente más próximo. El finlandés le ralentizaba y el español le terminó adelantando, colocándose cuarto. Su objetivo entonces era Stroll. El madrileño se acercaba a un gran ritmo, pero la potencia del motor Mercedes del Racing Point le impidió pasar al canadiense en recta. Lo intentó con todo. Se quedó muy cerca. Firmó un carrerón, aunque sin el premio que merecía. mundodeportivo.com

