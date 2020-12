Chanel quiso rendir homenaje así al universo hípico, signo de libertad para Gabrielle Chanel porque “a caballo, una mujer no necesita rendir cuentas a nadie”

En plena crisis sanitaria, la firma de moda francesa Chanel optó este jueves por transmitir por internet su pasarela desde el majestuoso castillo de Chenonceau, uno de los más conocidos de la región del Loira, con una única invitada de lujo, la actriz estadounidense Kristen Stewart.

“Desfilar en el castillo de Chenonceau, el ‘Castillo de las Damas’”, era evidente. Fue concebido y habitado por mujeres, entre ellas Diana de Poitiers y Catalina de Medicis (…) Y el emblema de Catalina de Medicis era un monograma compuesto de dos C entrelazadas, como el de Chanel”, indicó la directora artística de Chanel, Virginie Viard, en la nota explicativa del desfile.

An evening at the castle — The CHANEL ‘Le Château des Dames’ 2020/21 Métiers d’art show, revealed in the presence of Kristen Stewart. The House ambassador will also be the muse for the collection’s campaign.#CHANELMetiersdart #CHANEL

