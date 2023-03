Cerraron la base aérea que utiliza Biden por la presencia de un individuo armado con un fusil en sus cercanías

ARCHIVO - Personal militar observa cómo el Air Force One, con el presidente Donald Trump a bordo, se prepara para partir en la Base Andrews de la Fuerza Aérea en Maryland, el 17 de febrero de 2017. (AP Foto/Andrew Harnik, Archivo)

Situada en el condado de Prince George, en el estado de Maryland, a 32 kilómetros de la Casa Blanca, es desde donde despega y donde aterriza el Air Force One, el avión presidencial

La Base Conjunta Andrews, una de las bases militares más importantes del país y hogar del Air Force One, fue cerrada por la presencia de un individuo armado con un fusil semiautomático en sus cercanías.

La base de Maryland fue cerrada después de que, según los informes, se viera a la persona cerca del área de vivienda de la base, según la página de Facebook de la base, que pidió a la gente que se mantenga lejos del lugar.

La nota describe a ese individuo como una persona de raza blanca que llevaría un rifle de estilo AR-15 “sin punta naranja”, lo que significaría que se trata de un arma real.

El sargento de personal Jared Duhon, un portavoz de la base, dijo que no se han realizado disparos. No hubo un informe inmediato de lesiones y detalles adicionales no estuvieron disponibles de inmediato.

El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, llega a la base conjunta Andrews en Maryland, Estados Unidos, el 9 de marzo de 2023. REUTERS/Evelyn Hockstein

La Base Conjunta Andrews, a unas pocas millas de Washington, es el hogar de la flota de aviones presidenciales azules y blancos, incluidos el Air Force One y el avión 747 del “día del juicio final” que pueden servir como centros de control y comando nuclear aerotransportado de la nación si es necesario.

El mes pasado, un intruso irrumpió en la base y obtuvo acceso a parte del complejo de viviendas de la base. Un residente abrió fuego contra el intruso. Y en febrero de 2021, un hombre atravesó el puesto de control militar en la instalación, luego atravesó áreas seguras cercadas adicionales para obtener acceso a la línea de vuelo y subir a un C-40, que es el avión militar equivalente al 737 que se usa para volar funcionarios del gobierno.

“Patrullas móviles y a pie de las Fuerzas de Seguridad están buscando al sospechoso”, informó la publicación de Facebook.

El presidente no tenía ningún viaje programado ni hoy ni ayer, aunque mañana tiene previsto trasladarse a Misisipi. La última vez que Biden estuvo en la base fue el martes para viajar a Carolina del Norte.

(Con información de AP y EFE)