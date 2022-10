Casi 100.000 personas han huido de la capital de Haití empujadas por la violencia

Un informe de la Organización Internacional para las Migraciones contabiliza 113.000 desplazamientos, de los cuales 96.000 están ligados al accionar de pandillas

Al menos 96.000 personas se vieron forzadas a dejar sus hogares en Puerto Príncipe, la capital de Haití, empujadas por la violencia provocada por las bandas armadas, según un informe de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).

De acuerdo al organismo intergubernamental con sede en Suiza, en solo cinco meses se ha triplicado el número de desplazados en el país, que atraviesa una crisis económica, social y política que se agravó desde el asesinato del presidente Jovenel Moïse, en 2021.

❗96,000 people have been displaced by gang-related violence in Haiti’s capital as of September 2022.



The number of persons displaced by gang violence has tripled in the past five months, according to IOM’s latest report.https://t.co/gMWf0Dj5mI