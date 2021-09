Mientras los vehículos eléctricos se han abierto espacio en los mercados automovilísticos de otras partes del mundo, en los últimos años se han hecho notar en República Dominicana para ofrecer a los conductores una alternativa que no solo tiene un impacto ambiental mucho menor, sino que también es más económica y fácil de mantener a largo plazo. Cómo hoy se celebra el Día Internacional del Vehículo Eléctrico, hablaremos más a fondo sobre este medio de transporte.

En muchos países se ve ya con una gran preocupación el medioambiente, y el impacto que sus acciones puedan tener sobre él ha ido afectando las decisiones del consumidor, una tendencia que también se está empezando a notar en los conductores dominicanos cuando llega el momento de elegir un carro nuevo, por eso cada vez más personas están optando por la opción de un vehículo eléctrico. Este tipo de automóvil se desplaza gracias a uno o más motores eléctricos que utilizan energía eléctrica almacenada en baterías recargables y proporcionan un torque instantáneo creando así una aceleración fuerte y continua.

Entre las ventajas que tienen este tipo de vehículos hay que destacar que no producen contaminación atmosférica ni sonora y no requieren mantenimiento. Al no tener lubricantes ni partes movibles el mantenimiento que se hace a los vehículos eléctricos es solo de rotación de ruedas y cambio de bandas de frenos cada año. Asimismo, los carros eléctricos son más eficientes que sus contrapartes porque utilizan el 80% de su energía para mover las ruedas, mientras que un automóvil de gasolina solo convierte entre un 12% y un 30% de la energía del combustible para lograr el mismo resultado.

A nivel internacional los vehículos eléctricos son apoyados por la mayoría de los países desarrollados y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), y según un estudio realizado por la BBC Research, el mercado mundial de vehículos eléctricos no solo creció casi un 25% entre el 2013 y el 2015, también se espera que mantenga un ritmo de crecimiento anual del 8.5%. Un ejemplo de esta tendencia es China, el mayor fabricante y el mayor mercado para automóviles a nivel mundial, pero según la BBC News, después de dos décadas de rápida expansión, las ventas cayeron en 2018 en un 6% a 22.7 millones de unidades. Aun así, las cifras más recientes muestran que los Vehículos de Nueva Energía (NEV, por sus siglas en inglés), una categoría que incluye modelos eléctricos e híbridos, ha desafiado esa tendencia, creciendo sustancialmente en los últimos años.

En cuanto a cómo ha sido la reacción del resto de Latinoamérica a la introducción del carro eléctrico al mercado automovilístico, se puede decir que la reacción ha sido gracias a que tienen un menor impacto en los presupuestos de los consumidores en comparación con los vehículos con gasolina.

“El mercado (dominicano) ha reaccionado positivamente; nosotros en un periodo de 7 meses hemos vendido en el mercado unos 40 vehículos eléctricos y la demanda es muy alta, mucho mayor que la oferta”, comenta el ingeniero electrónico Charles Sánchez, ingeniero y presidente de la empresa Zeroemisiónrd y de la Asociación de Movilidad Eléctrica Dominicana (ASOMOEDO).

En el mercado local también se han introducido los autos híbridos, los cuales combinan un motor de combustión con uno o varios motores eléctricos complementarios, aunque estos no han afectado seriamente la venta de vehículos eléctricos.

“Todo el que ha importado o comprado vehículos eléctricos lo ha hecho con la intención de no usar más gasolina y los vehículos híbridos usan gasolina”, explica Sánchez.

Una recarga verde

El mito más común relacionado con un automóvil eléctrico es que las personas creen que el vehículo se puede descargar en cualquier momento como un electrodoméstico cualquiera y dejarlos varados en medio de la calle. La realidad es que esto no es posible porque todos los vehículos eléctricos poseen rotación y frenado regenerativos para optimizar su uso y también generar electricidad con el propio movimiento y frenado del vehículo.

Además, todos ellos tienen un puerto de carga donde se conecta el cable con la corriente para que proceda a cargarse y pueden ser conectados en cualquier toma de corriente. Normalmente los carros se cargan con los cargadores nivel 2, que es el cargador 2.20, y si el carro estuviese descargado un 100% se cargaría en unas 7 horas, pero como usualmente no se descarga totalmente, se estima que el vehículo se cargaría en unas 3 o 4 horas. El carro eléctrico tiene diferentes tiempos de duración dependiendo del nivel de descarga que tenga.

“La movilidad eléctrica está muy atada al uso de energías renovables y a la reducción de la huella de carbono”, comenta Sánchez. “Un vehículo eléctrico no genera ningún efecto contaminante en su operación y el consumo eléctrico que utiliza el vehículo es alrededor de 200 pesos por cada carga y permite recorrer hasta 120 kilómetros”.

Para Sánchez también es muy probable que se vea un crecimiento exponencial en el mercado de vehículos eléctricos ya que, al tratarse de un país que posee altos costos de gasolina y en el que la familia promedio recorre unos 50 kilómetros diarios, distancia que se puede cubrir con excedentes de energía por cualquiera de los vehículos eléctricos usados en la actualidad, además del alivio económico que este tipo de automóvil puede proveer en comparación con carros que consumen gasolina u otro tipo de combustible.

Al fin al cabo, ya es muy difícil ignorar el hecho de que es importante sopesar la opción de utilizar un vehículo eléctrico, no solo por su efectividad, bajo costo y mantenimiento mínimo, sino también porque este tipo de medio de transporte provee la oportunidad de minimizar nuestro impacto en el medioambiente.

Una alternativa más simple

El carro no es la única alternativa en cuanto a transporte eléctrico y hasta se pueden buscar opciones más económicas y eficientes, como un motor eléctrico.

“Decidí comprar un motor eléctrico porque no contamina, no consume tanto como un motor normal, es más ecológico y también porque es el futuro”, explica el empresario Juan Antonio García. “En China, por ejemplo, que fue donde lo compré, todos los vehículos, bicicletas, hasta motonetas, de transporte de carga, de repartidores, todo es eléctrico y se siente una paz y una tranquilidad en la ciudad porque no se siente nada”.

Gasolina Vs. electricidad

Un vehículo promedio puede recorrer un galón de combustible de 15 a 20 kilómetros en la ciudad, mientras que un vehículo eléctrico promedio da 7 km por kilovatio hora (kWh). Por cierto, un kWh cuesta entre RD$10 y RD$11, mientras que el galón de gasolina puede costar alrededor de RD$280 (aunque este es un precio que puede variar en cualquier momento). Si con un vehículo de combustible se puede andar entre 15 o 20 kilómetros por galón, y si para andar una distancia similar con un carro eléctrico solo consumiría 2 o 3 kWh, entonces es fácil comprender por qué se puede ahorrar más dinero con la opción eléctrica.